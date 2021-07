Euro 2020 : Hojbjerg ne coupe pas : “C’est des conneries”

07/08/2021

Le à 07:50 CEST

Le rêve du Danemark avait disparu à Wembley. Avec l’esprit de ceux qui ont réussi à soulever l’Eurocup en 92 et avec l’envie de remettre le trophée à son coéquipier Eriksen, les Danois ont été combatifs jusqu’à la dernière minute des prolongations, y tombant après avoir ébloui toute l’Europe.

Un penalty plus que douteux contre Sterling à la 104e, dont tout le monde parle, signifiait 2-1 pour l’Angleterre, l’œuvre de Kane, après le premier but de l’une des sensations du championnat, Damsgaard, et le but contre son camp de Kjaer.

Eh bien, un de ses écuyers, Hojbjerg, a été abattu à la fin de la réunion à cause de la façon dont elle s’était développée : “C’est évidemment de la merde. Je suis sans voix. C’est difficile de dire quoi que ce soit maintenant. Je suis fier du groupe et de ceux qui ont été sur cette voie. Cela a été un plaisir de combattre aux côtés de ces personnes. »

Son capitaine, Kjaer, a voulu le voir d’un autre point de vue, remerciant le public et tout un pays pour leur amour : “C’était un voyage fantastique. Je suis désolé que ce soit fini maintenant, mais c’est comme ça. Le soutien que nous avons reçu… est plus que ce à quoi nous nous attendions. “

Braithwaite a dit la même chose : “Maintenant, nous sommes simplement déçus. Le soutien a été incroyable, il a été émouvant pour toute l’équipe, nous avons remarqué tout le pays derrière nous“.