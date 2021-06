Euro 2020 : Ian Wright et Ashley Cole saluent Bukayo Saka après la victoire de l’Angleterre

Ian Wright a fait l’éloge de Bukayo Saka après que l’Angleterre a battu la République tchèque à l’Euro 2020 (Photos : ./ITV)

Ian Wright et Ashley Cole ont salué le ” brillant ” Bukayo Saka après avoir aidé l’Angleterre à battre la République tchèque pour terminer en tête du groupe D à l’Euro 2020.

La star d’Arsenal Saka n’avait pas disputé les deux premiers matches de groupe de l’Angleterre, mais a plus que justifié son départ contre la République tchèque mardi soir, produisant une performance d’Homme du match lors d’une victoire 1-0.

Le joueur de 19 ans a joué un rôle déterminant dans la préparation du vainqueur en première mi-temps de Raheem Sterling et Wright et Cole l’ont tous deux désigné comme l’homme vedette de l’Angleterre.

Battre les Tchèques signifie que l’Angleterre est en tête du groupe D et affrontera ensuite le Portugal, la France, l’Allemagne ou la Hongrie, les huitièmes de finale devant avoir lieu à Wembley mardi prochain.

L’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Wright a déclaré à ITV Sport: ” Ce que nous avons vu ce soir, c’était lui [Saka] entrez et donnez à l’Angleterre cette poussée.

«Il s’est avancé, a joué le ballon et s’est amusé. Il était brillant. L’Angleterre a maintenant de la concurrence.

« Phil Foden verra cela et saura qu’il y a quelqu’un qui peut le rivaliser. Saka a montré qu’il ne se soucie pas de savoir contre qui il joue, il va juste là-bas et fait son travail. Il a fait un excellent travail aujourd’hui.

Cole, qui a disputé 107 matches avec l’Angleterre, a ajouté : ” Saka a été brillant aujourd’hui, homme du match. Gareth a quelques maux de tête maintenant.

Saka, quant à lui, a déclaré que c’était une “expérience incroyable” de représenter l’Angleterre lors d’un tournoi majeur et a déclaré que les Three Lions seraient “confiants” de remporter leurs 16 derniers matchs.

“C’est une expérience incroyable”, a-t-il déclaré. «C’est la première fois que je vais à Wembley, qui est juste au coin de mon ancienne maison.

« Entendre les fans scander mon nom a été une expérience incroyable. C’est vraiment important [to have next round at Wembley]. C’est notre maison.

« Nous avons gagné beaucoup de matchs ici – c’est agréable de revenir ici. Quel que soit le prochain, nous serons sûrs de pouvoir le battre.

Après une victoire encourageante 1-0 sur la Croatie lors de son premier match de l’Euro, l’Angleterre a été tenue en échec par l’Ecosse vendredi, un résultat qui a refroidi l’humeur de nombreux fans.

Mais l’équipe de Gareth Southgate est revenue sur la voie de la victoire contre la République tchèque et le patron des Three Lions a déclaré: “Je pensais qu’il y avait beaucoup de points positifs dans la performance à la fois individuelle et collective.

“C’était une de ces nuits où nous avons dit aux joueurs qu’il y avait un peu plus de liberté parce que la conséquence d’un match nul ou d’une défaite n’était pas fatale, donc j’espère un peu moins de pression pour qu’ils jouent, ce qui est rare dans un tournoi.

«Mais nous voulions également gagner car en terminant premier ou deuxième, nous ne savions pas quel serait le meilleur parcours, mais nous voulions rester à Wembley avec plus de fans, ce qui est génial.

«Pour les joueurs, faire face aux perturbations que nous avons eues, c’était difficile pour le personnel, mais avec les joueurs, nous avons changé la façon dont nous allions défendre ce matin et n’avons pas eu le temps de le parcourir sur le terrain d’entraînement.

“Nous devions simplement en parler lors de réunions et même si ce n’était pas étanche, je pensais qu’ils se sont très bien adaptés.”

