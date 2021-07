Euro 2020 : Italie vs Espagne, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités des équipes et dernières mises à jour

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour la demi-finale de l’Euro 2020 de mardi entre Italie et Espagne à Wembley. Les Azzurri sont les petits favoris pour prendre l’égalité mais Luis EnriqueL’équipe de s’est agrandie au fur et à mesure que le tournoi progressait et aura envie de tenter sa chance. Nous couvrirons l’action depuis Londres dans ce blog en direct, car nous verrons qui peut se rendre à la finale qui aura lieu au même endroit.

Italie vs Espagne : Dernières mises à jour

C’est le début de notre blog en direct Italie vs Espagne, avec les entrées les plus proches des plus récentes. Alors, suivez-nous pour toute la mise en place, puis les mises à jour minute par minute.

19h00 CEST : Luis Enrique : Aucune équipe n’est meilleure que l’Espagne

Luis Enrique est convaincu qu’aucune des sept autres équipes encore dans le tournoi n’est supérieure à La Roja.

“Non”, a répondu Luis Enrique lorsqu’on lui a demandé s’il y avait actuellement une équipe meilleure que l’Espagne à l’Euro 2020.

“Les nombres [given by] le GPS [system during training] sont impressionnants. [The issue] est beaucoup plus émotionnel que physique.”

18:30 CEST: L’Italie vs l’Espagne prédisent les compositions

Roberto Mancini sera privé d’arrière latéral clé Léonard de Spinazzola après que le Rom a subi une grave blessure contre la Belgique.

Le probable XI de l’Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti ; Chiesa, Insigne, Inmobile.

Luis Enrique a reçu un coup dur en apprenant que l’ailier du PSG Pablo Sarabia manquera le match à cause d’une blessure.

Le probable XI de l’Espagne: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garca, Laporte, Jordi Alba ; Koke, Busquets, Pedri ; Ferran Torres, Dani Olmo, Morata