Euro 2020 : Jack Grealish & Harry Maguire débuteront avec Bukayo Saka pour affronter la République tchèque

Southgate donnera un départ à Grealish (Photo: .)

Jack Grealish et Harry Maguire sont sur le point de commencer l’affrontement entre l’Angleterre et la République tchèque pour l’Euro 2020, tandis que Bukayo Saka pourrait être une inclusion de choc sur l’aile droite.

Grealish remplacera Mason Mount – qui manque le match avec son coéquipier de Chelsea Ben Chilwell après être entré en contact étroit avec Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus – dans le rôle n ° 10.

Maguire devrait remplacer Tyrone Mings, bien que le défenseur d’Aston Villa soit l’un des joueurs les plus réguliers d’Angleterre au tournoi jusqu’à présent.

Le capitaine de Manchester United espère prouver sa forme physique au patron de l’Angleterre Gareth Southgate avant un match nul des 16 derniers la semaine prochaine.

L’Angleterre est assurée d’atteindre le tour suivant mais pourrait encore terminer première, deuxième ou troisième du groupe D.



Bukayo Saka est en ligne pour un début de choc (Photo: La FA via .)

En tant que tel, le patron anglais est prêt à mélanger son pack et Kyle Walker devrait également revenir à l’arrière droit devant Reece James.

Le plus gros choc de la soirée pourrait être l’inclusion du meneur de jeu d’Arsenal Saka.

Southgate devrait reposer Phil Foden, mais envisage de propulser Saka dans la formation de départ devant l’ailier du Borussia Dortmund et la cible de transfert de Manchester United Jadon Sancho.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



L’Angleterre a jusqu’à présent battu la Croatie 1-0 avant de jouer un match nul et vierge face à l’Ecosse.

Il y a eu des appels pour que Grealish ait son opportunité dès le début et il semble qu’ils auront leur souhait mardi soir à Wembley.

Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

