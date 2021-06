Euro 2020 : Jack Grealish veut imiter Paul Gascoigne et Wayne Rooney pour l’Angleterre

Grealish a commencé son premier match pour l’Angleterre lors d’un tournoi majeur mardi (Photo: .)

Jack Grealish cherche à “suivre les traces” de Paul Gascoigne et Wayne Rooney en illuminant l’Euro 2020 pour l’Angleterre cet été.

Le capitaine d’Aston Villa a fait son premier départ pour les Three Lions lors d’un tournoi majeur lors de la victoire 1-0 de mardi contre la République tchèque à Wembley.

Grealish a impressionné l’équipe de Gareth Southgate et a apporté une contribution décisive en fournissant le centre de la tête de Raheem Sterling en première mi-temps, ce qui a assuré la première place de l’Angleterre dans le groupe D.



Rooney a illuminé l’Euro en 2004 pour l’Angleterre (Photo: .)

Alors que les huitièmes de finale approchent, le joueur de 25 ans espère atteindre des sommets vertigineux et imiter Gascoigne et Rooney en se produisant sur la plus grande scène des Three Lions.

Interrogé pour savoir si l’Euro 2020 pourrait faire de lui un joueur, Grealish a déclaré: “Certainement. J’ai parlé de l’importance de ces tournois dans la carrière des joueurs.

«Si vous regardez en arrière et pensez à Gazza à Italia 90, c’est là qu’il a fait un… eh bien, il était évidemment encore bien connu auparavant, mais je pense que tout le monde se souvient de lui pour ce tournoi en particulier.

« Vous regardez Wayne Rooney à l’Euro 2004 – je pense que c’est là qu’il a posé son jalon pour dire que je serai l’un des meilleurs au monde.

“J’espère suivre leurs traces et j’espère pouvoir le faire si j’ai plus d’occasions dans ce tournoi.”

‘J’aime jouer au football. C’est pour cela que je suis payé. C’est pour cela que je suis né », a-t-il ajouté.

«Je joue au football tous les jours de ma vie. Quand je vais là-bas et que je joue, il n’y a aucune pression sur moi. Je vais là-bas et je m’amuse comme je le fais toujours.

“J’avais l’impression d’avoir eu une bonne performance, mais j’avais peut-être encore l’impression qu’en seconde période, j’aurais pu avoir un peu plus le ballon et probablement essayé de dicter un peu plus le jeu d’un point de vue anglais.”

