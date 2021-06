Euro 2020: Jack Wilshere fait exploser le onze d’Angleterre de Gary Neville pour l’Allemagne

Wilshere n’était pas convaincu par le XI de Neville (Photo: ./Metro)

Jack Wilshere était loin d’être convaincu par l’Angleterre XI de Gary Neville pour affronter l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020, en particulier sa décision de laisser de côté Jack Grealish et Phil Foden.

Wilshere, l’ancienne star d’Arsenal et d’Angleterre, pensait que l’équipe de Neville manquait de porteur de ballon et a estimé que laisser le duo «le plus talentueux/créatif» était une erreur.

Neville avait opté pour un back-cinq par opposition au back-quatre qui a été déployé jusqu’à présent à Wembley.

“Ailes pour affronter / engager l’Allemagne”, a posté Neville sur Twitter à côté de ses sélections, faisant un clin d’œil à la façon dont l’Allemagne s’est mise en place lors de ce tournoi.

Declan Rice et Kalvin Phillips conserveraient leur place sous Neville, s’il était à la place de Gareth Southgate, tout comme Bukayo Saka, Raheem Sterling et Harry Kane, bien que dans un système différent.



Neville’s England XI affrontera l’Allemagne (Photo: Metro)

“Saka et Sterling sont partis plus haut dans les canaux contre les arrières centraux allemands”, a ajouté Neville. ‘Riz/Phillips sur Kroos/Gundogan.’

À la fin de sa feuille d’équipe, Neville a ajouté une question : « Pensées ? » Et il a rapidement reçu une réponse cinglante de Wilshere, qui pense clairement que le capitaine d’Aston Villa Grealish devrait rester dans l’équipe après avoir fourni une passe décisive contre la République tchèque.

Wilshere a posté sur Twitter: ‘Pas de Grealish ou Foden ? Les plus talentueux/créatifs d’Angleterre…

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



« Au moins il faut jouer ! Probablement Grealish pour nous aider à retenir le ballon et à le porter sur le terrain. Allez Gaz .’

Gary Neville a pris la critique de bonne humeur et a répondu : « Puis-je avoir votre équipe s’il vous plaît ? »

Wilshere sera peut-être plus satisfait de la sélection de Michael Owen. L’ancien attaquant de Liverpool et de Manchester United avait à la fois Grealish et Foden dans un onze de départ plus positif pour affronter les Allemands.



Le XI de Michael Owen affrontera l’Allemagne (Photo: Metro)

