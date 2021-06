Euro 2020 : Jadon Sancho envoie un message à Bukayo Saka après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque

Saka a remporté le prix de l’homme du match pour son affichage (Photo: .)

Jadon Sancho s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie face à la superbe prestation de Bukayo Saka pour l’Angleterre lors de la victoire 1-0 de mardi soir contre la République tchèque.

N’ayant participé à aucun des deux premiers matchs de groupe de l’Angleterre, Saka a été une inclusion surprise pour le dernier affrontement du groupe D à Wembley – et a plus que justifié sa sélection.

Faisant sa première apparition dans un tournoi international majeur, l’ailier d’Arsenal a été impliqué dans la préparation du but de la tête de Raheem Sterling en première mi-temps et a posé des problèmes aux Tchèques avec son rythme et son habileté tout au long du match.



Sancho était ravi pour son coéquipier anglais (Photo: Instagram)

Pendant ce temps, pour le troisième match consécutif, Sancho n’a pas été inclus dans le onze de départ de Gareth Southgate malgré une fin de saison impressionnante pour son club du Borussia Dortmund.

Le joueur de 21 ans a remplacé Saka en tant que remplaçant à la 84e minute contre la République tchèque alors que l’Angleterre s’assurait la première place du groupe D.

Bien que Saka ait commencé devant lui sur l’aile droite, Sancho était ravi de son coéquipier anglais.

Dans un post sur son histoire Instagram après le match, Sancho a écrit: “Trop heureux pour ce gars, a saisi son opportunité comme je le lui avais dit!” Famille.’

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Saka a également attiré l’attention du vainqueur du match anglais Raheem Sterling, qui a fait l’éloge de la starlette d’Arsenal, âgée de 19 ans.

“Je pensais que Bukayo Saka était brillant”, a déclaré Sterling de Manchester City à la BBC.

«Je lui ai dit après le match qu’il s’était mis dans les poches d’espace, qu’il avait foncé sur les gens, qu’il était direct et c’est ce dont vous avez besoin. C’est tout à son honneur.

“Il est dur, il est drôle, il s’entend bien avec tout le monde dans le vestiaire – je bourdonne pour lui.”

