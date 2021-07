Euro 2020 : James Corden et Piers Morgan en tête des stars acclamant l’Angleterre

James Corden a mené les stars à Wembley alors que l’Angleterre affrontait le Danemark en demi-finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

James Corden a mené les stars dans les tribunes alors que l’Angleterre affrontait le Danemark dans une demi-finale tendue à Wembley, ce soir.

L’équipe nationale espère réserver une place pour la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, avec une victoire contre les Danois.

S’adressant à Instagram, la star de Gavin et Stacey a révélé que c’était une occasion émouvante pour sa famille, qui se réunissait pour la première fois depuis plus d’un an.

A côté d’un selfie depuis le sol, il a écrit : ” Cela fait presque un an et demi que je ne suis pas dans la même pièce que ma mère, mon père et mes sœurs, et quelle pièce !

« Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point tout cela me rend émotif ! Viens en Angleterre!!!!!’

Piers Morgan en a également fait une affaire de famille, posant devant le stade avec ses fils.



David Beckham était dans les tribunes à côté du prince William (Photo: .)

À côté du téléchargement sur Instagram, qui a vu le trio montrer son soutien à l’équipe, l’ancien animateur de Good Morning Britain a écrit : ” Wembley ! Viens en Angleterre.’

Alex Scott et David Beckham ont été photographiés dans les tribunes du nord-ouest de Londres, avec le prince William et Boris Johnson également parmi les fans.

Ross Kemp regardait depuis chez lui et a célébré le but de l’Angleterre sous une forme discrète typique – criant à travers une vidéo sur Twitter.

Ne change jamais, jamais, Ross.

Ailleurs, Ed Sheeran a partagé une photo de lui enfilant un haut anglais pour l’occasion, insistant: “C’est foutu de rentrer à la maison”.



Ed Sheeran a insisté sur le fait que cela rentrait définitivement à la maison (Photo: Instagram)

Comme Holly Willoughby nous a tous bénis avec une photo avec une découpe en carton de Gareth Southgate dans le studio This Morning pour commémorer la journée.

Bien que nous soyons tous sans aucun doute ravis du retour du football à la maison, certains étaient un peu agacés par le timing du match de ce soir, car cela signifiait que Love Island avait été repoussé d’une heure.

Oui, vraiment.

L’émission ITV2 est déplacée dans les horaires et sera plutôt diffusée à 22 heures.

On n’imagine pas la tension dans les foyers et la bataille pour les télécommandes à travers le pays si le match se termine aux tirs au but…

