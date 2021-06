Euro 2020: Jamie Carragher choisit son onze de départ en Angleterre pour le choc contre la République tchèque

Kane n’a pas encore marqué en phase de groupes (Photo: .)

Jamie Carragher veut voir cinq changements de personnel pour le choc de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la République tchèque mardi, le capitaine Harry Kane tombant sur le banc.

Les Three Lions ont été tenus en échec par l’Ecosse 0-0 vendredi après leur victoire 1-0 sur la Croatie lors de leur match d’ouverture du tournoi.

Pour leur dernier affrontement en phase de groupes, l’Angleterre affrontera la République tchèque, qui occupe actuellement la tête du groupe D avec quatre points – seulement devant l’équipe de Gareth Southgate à la différence de buts.



Carragher reposerait Kane et démarrerait Calvert-Lewin (Photo: .)

Kane a été critiqué pour ses performances dans le tournoi jusqu’à présent, mais Southgate a insisté pour qu’il commence à Wembley mardi.

Cependant, l’ancien défenseur anglais Carragher laisserait tomber le talisman de Tottenham pour Dominic Calvert-Lewin, tandis qu’il ferait également appel à Jack Grealish pour Mason Mount.

Mount et Ben Chilwell sont tous deux isolés après être entrés en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour Covid-19.

En ce qui concerne les autres changements du côté qui a fait match nul avec l’Écosse, Carragher commencerait Jordan Henderson et Harry Maguire à leur retour de blessure, ce qui verrait Kalvin Phillips et Tyrone Mings abandonner.

Et la légende de Liverpool est également favorable au retour de Kyle Walker sur le côté à la place de Reece James à l’arrière droit.

“Gareth Southgate a confirmé que Harry Kane commencerait, mais comme je l’ai écrit après le match nul et vierge contre l’Ecosse, je lui aurais laissé un peu de repos pour se préparer pour les seize derniers”, a déclaré Carragher au Telegraph.

“Si Kane marque, beaucoup diront qu’il a” prouvé que les gens avaient tort “. Le football a évolué au-delà du point où la performance d’un attaquant est jugée uniquement sur la question de savoir s’il a marqué. C’est le jeu général de 90 minutes qui doit être du plus haut niveau. C’est ce que jugent les meilleurs entraîneurs.

« L’époque où convertir un penalty ou marquer un tap-in était considéré comme un « travail accompli » est révolue depuis longtemps. Kane contre la République tchèque ne sera pas une mesure de la forme pour le reste du tournoi à moins que le niveau général ne s’améliore.

«Ailleurs, il est logique de faire appel à Harry Maguire pour le mettre à niveau pour le reste de la compétition. L’expérience de Kyle Walker a été manquée contre l’Ecosse, et je ne pense pas que Reece James en ait fait assez pour le garder à l’écart. De même que Kieran Trippier a joué contre la Croatie, Luke Shaw vaut la peine de persister pour sa menace offensive, car l’Angleterre aura certainement plus de possession contre les Tchèques.

“Si Jordan Henderson n’est pas impliqué mardi, il faudra se demander s’il était logique de l’inclure dans l’équipe. Donnez au capitaine de Liverpool une heure aux côtés de Declan Rice et évaluez où se situe son niveau.

“Cela ne signifie pas que Kalvin Phillips ne reviendra pas pour la phase à élimination directe, mais permettra au moins à Southgate d’être plus clair sur ses options pour le reste de la compétition.

« L’heure de Jack Grealish est venue. J’étais déchiré entre jouer Phil Foden de manière plus centrale ou rester avec Mason Mount, et j’aurais choisi Mount avant que la nouvelle ne soit annoncée qu’il devait s’isoler en raison de son contact avec Billy Gilmour. Sur cette base, Foden entre. Sterling doit garder sa place. L’Angleterre a besoin de son rythme brut, bien qu’il ne soit pas idéal de le faire passer de gauche à droite.

«Je ne comprends pas la clameur pour que Jadon Sancho commence. Qui pour? La nation exige Grealish, et comment Southgate peut-il laisser tomber Sterling après tout ce qu’il a produit pour l’Angleterre ? Il a sans doute été le meilleur joueur de l’ère Southgate. Sancho n’a pas encore reproduit sa forme de club pour son pays de manière à justifier le remplacement de Sterling.

« Il y a cinq changements dans mon line-up. Il s’agit de mettre les joueurs à niveau, d’apporter de la fraîcheur et – avec l’Angleterre déjà au tour suivant – de s’assurer que ceux qui sont revenus pour les huitièmes de finale sont rafraîchis.



Carragher’s England XI pour la République tchèque

