Euro 2020 : Jamie Carragher fait une prédiction dramatique entre l’Angleterre et l’Italie

La légende de Liverpool Jamie Carragher a fait sa prédiction pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: Sky Sports)

La légende de Liverpool Jamie Carragher a soutenu l’Angleterre pour battre l’Italie aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 ce week-end.

L’équipe de Gareth Southgate a réservé sa place pour la finale de l’Euro avec une victoire 2-1 sur le Danemark à Wembley mercredi soir.

Les Three Lions ont pris du retard sur un superbe coup franc de Mikkel Damsgaard à la 30e minute, mais un but contre son camp de Simon Kjaer a permis aux hôtes de se niveler avant la mi-temps.

L’Angleterre n’a pas réussi à trouver de vainqueur en temps réglementaire mais, en prolongation, Raheem Sterling a obtenu un penalty et Harry Kane a marqué le rebond après que Kasper Schmeichel ait sauvé le tir au but.

La victoire voit l’Angleterre organiser une confrontation finale de l’Euro 2020 contre l’Italie et Carragher s’attend à ce que l’équipe de Southgate remporte une victoire serrée.

“Je pense que ce sera un match très serré”, a-t-il déclaré à Sky Sports. «Je pense que cela peut aller aux tirs au but et que l’Angleterre en sortira victorieuse.

« Nous avons beaucoup travaillé sur les tirs au but, alors ne gâchons pas ça ! Je ne pense pas qu’il y aura trop de buts dans le match.



L’Angleterre de Gareth Southgate affronte l’Italie en finale de l’Euro (Photo: .)

« L’Italie est très forte défensivement, tout comme l’Angleterre. Je pense que ce sera 1-1 et ensuite aller aux tirs au but.

«Je pense que c’est la bonne finale. Je pense que ce sont les deux équipes les plus impressionnantes de cette compétition – et le vainqueur remporte tout dimanche.’

La légende de Liverpool Carragher admet qu’il a été surpris par la progression de l’Angleterre vers la finale et dit qu’il s’agit d’une “réalisation massive”, même si l’Italie soulève le trophée.

Il a ajouté: “C’est énorme parce que je ne pensais pas que l’Angleterre était capable d’atteindre la finale.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

“Je pensais que se qualifier pour les demi-finales serait une grande réussite pour cette équipe avant le tournoi, et cela regardait le tirage au sort et contre qui nous étions opposés en huitièmes de finale.

“Je pensais que ça allait être vraiment difficile, que nous affrontions l’Allemagne, la France ou le Portugal, et depuis 1966, une équipe d’Angleterre n’a pas seulement remporté la finale mais battu une grande nation lors d’un match à élimination directe.

“C’est ce que nous avons fait contre l’Allemagne et nous devrons le refaire pour soulever le trophée contre l’Italie.”

Plus : Liverpool FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();