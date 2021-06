Euro 2020 : Jamie Carragher n’est pas d’accord avec Alan Shearer sur la décision de Harry Kane

Carragher pense que Kane bénéficierait d’une pause (Photo: . via .)

Jamie Carragher a demandé à Gareth Southgate de mettre Harry Kane au banc pour le dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque.

Carragher pense que Kane doit laisser le capitaine anglais au repos avant un éventuel affrontement des 16 derniers avec l’un de la France, l’Allemagne ou le Portugal, même si la qualification en tant que leader du groupe est loin d’être assurée.

L’Angleterre devra battre les Tchèques – qui ont une différence de buts supérieure – pour se hisser au-dessus d’eux après avoir battu l’Écosse et fait match nul avec la Croatie.

Les hommes de Southgate n’ont pu obtenir qu’un match nul 0-0 contre les Écossais après une victoire 1-0 sur la Croatie lors de leur premier match, Kane étant accroché après 74 minutes malgré le fait que son équipe poursuive toujours un vainqueur.

Alan Shearer a défendu l’attaquant anglais et a insisté sur le fait que Southgate ne devrait pas envisager de le laisser tomber pour le match décisif du Groupe D.



Kane a lutté contre l’Écosse (Photo: AMA/.)

Mais Carragher pense que le patron de l’Angleterre devrait adopter une vision à long terme et permettre à Kane un repos mental et physique avant les tests plus importants à venir.

“La seule façon dont l’Angleterre peut aller loin dans ce tournoi est d’avoir un Kane en forme et en forme, donc tout ce que Southgate fait dans la sélection et la configuration de son équipe doit viser à tirer le meilleur de lui”, a-t-il écrit dans The Telegraph.

« C’est pourquoi – pour lui et pour l’équipe – je le laisserais sur le banc contre les Tchèques.

«Il ne s’agit pas de le “laisser tomber”. Il s’agit de penser à l’avenir, de revitaliser Kane pour les huitièmes de finale qui seront contre un adversaire beaucoup plus fort que celui de mardi.

«Il peut se ressourcer mentalement et physiquement, en assurant la liaison avec l’équipe des sciences du sport et en formulant un plan pour se préparer à la rencontre probable avec la France, le Portugal ou l’Allemagne dans huit ou neuf jours.

«Ce serait toujours une décision courageuse de la part de Southgate. Ce que j’aime chez Gareth, c’est qu’il n’hésite pas à faire ces gros appels, comme l’a montré lorsqu’il a changé une équipe gagnante contre les Écossais. Le remplacement des arrières latéraux avait du sens. Le problème était de faire entrer Reece James et Luke Shaw dans le jeu comme prévu.

Shearer avait également appelé Jack Grealish à jouer dès le début mardi – ce avec quoi Carragher est tout à fait d’accord.



Grealish devrait commencer, dit Carragher (Photo: .)

“Southgate doit également penser à d’autres changements”, a-t-il ajouté.

« J’espère que Harry Maguire est prêt pour quelques minutes. Alors aussi Jordan Henderson. Leur nous aurait été inestimable contre l’Ecosse.

« Le moment est également venu pour Jack Grealish. L’Angleterre réclame plus d’invention en attaque.

