Euro 2020 : Jamie Carragher revendique l’Angleterre et salue la star de Man Utd

Jamie Carragher a été impressionné par la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne (Photos: Sky Sports/.)

Jamie Carragher insiste sur le fait que l’Angleterre est désormais favorite pour l’Euro 2020 et a salué Jordan Pickford, Harry Maguire et Raheem Sterling pour leurs contributions lors de l’impressionnante victoire des Trois Lions sur l’Allemagne.

Lors d’une soirée mémorable à Wembley mardi, l’Angleterre a remporté sa première victoire à élimination directe contre l’Allemagne depuis 1966 grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane en seconde période.

Cette victoire signifie que l’équipe de Gareth Southgate n’a pas encore perdu ou concédé au cours du tournoi et a atteint les quarts de finale où elle affrontera l’Ukraine.

Avec le Portugal tenant du titre et la France championne du monde déjà hors de l’Euro, Carragher considère l’Angleterre comme le “favori” pour remporter le tournoi mais insiste sur le fait que ce ne sera “pas facile”, malgré la voie favorable vers la finale.

L’ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre a déclaré à Sky Sports: ” Cela semble faisable. En fait, je sentais avant le tournoi qu’il y avait une grande chance pour cette équipe d’atteindre la demi-finale en raison de la façon dont le tirage au sort était organisé.

“Nous savions qu’ils devaient battre l’Allemagne, le Portugal ou la France et nous savions que ce serait difficile parce que l’Angleterre, historiquement depuis 1966, n’avait jamais battu une équipe de haut niveau en 90 minutes lors d’une phase à élimination directe. C’était la première fois.

“Le fait que nous l’ayons fait, la conviction qui en découle, jouer à Wembley en demi-finale et en finale, c’est évidemment une grande chance.

«Ils n’auraient pas pu choisir quelqu’un de mieux que l’Ukraine ensuite. Je pense même aux deux équipes qu’ils auraient préféré l’Ukraine à la Suède. On a presque l’impression qu’il est tombé sur leurs genoux.

« Ce ne sera toujours pas facile. Aller à Rome, juste ce déracinement, vous n’êtes pas dans votre environnement familier, cela pourrait avoir une incidence sur le jeu. Mais il n’y avait aucun moyen qu’ils aient pu choisir quelqu’un de mieux.

« Si la demi-finale est contre les Danois, ce sera un match difficile. J’ai été impressionné par eux dans ce tournoi pour des raisons évidentes. Si vous arrivez en finale, ce sera l’un des gros frappeurs de ce côté, la Belgique, l’Italie ou l’Espagne.

“Mais avec la confiance que l’Angleterre aura, ils sont favoris maintenant et je ne vois pas cela changer.”

L’Angleterre a produit une superbe performance pour vaincre ses rivaux allemands dans les 16 derniers et se rapprocher de la gloire du Championnat d’Europe.



L’Angleterre a battu l’Allemagne pour se rapprocher de la gloire du Championnat d’Europe (Photo: .)

Carragher a été particulièrement impressionné par le gardien d’Everton Pickford – qui a réalisé deux gros arrêts – le défenseur de Manchester United Maguire – qui a dirigé la défense – et l’attaquant de Manchester City Sterling – qui a ouvert le score avec son troisième but de la compétition.

Il a déclaré: “Je pense que vous pourriez affirmer que Jordan Pickford a été le meilleur gardien de but du tournoi ou certainement proche de celui-ci. Il n’a pas encaissé de but et il a effectué des arrêts vitaux lorsqu’il a été sollicité.

“Je pense que beaucoup de gens s’inquiétaient pour lui parce que quand vous le regardez en Premier League, vous pensez parfois qu’il va peut-être prendre sa forme en Angleterre.

“Mais quand on pense à Jordan Pickford dans un maillot anglais, il n’a jamais laissé tomber l’Angleterre. Il a fait plus que ne pas les laisser faire, il a été exceptionnel.

“Vous pensez à son rôle dans les tirs au but depuis la dernière Coupe du monde, à sa répartition par l’arrière également, c’est toujours la raison pour laquelle il joue devant d’autres gardiens que les gens jugent meilleurs en termes de tir- arrêt.

«Mais si vous le jugez avec un maillot anglais, il a été exceptionnel. Il a livré dans de vrais moments de pression.

Carragher, qui a fait 38 apparitions pour les Three Lions, a ajouté: “Harry Maguire est de loin notre meilleur défenseur central. Il ajoute du sang-froid et du calme à sa défense, également sur le ballon.

«C’était la bonne décision pour lui d’entrer directement. Tyrone Mings a très bien fait, mais Maguire apporte quelque chose que personne d’autre ne peut apporter.

«Je suis aussi un grand fan de Raheem Sterling et beaucoup de discussions avant le tournoi étaient qu’il ne jouerait pas. Mais chaque fois que je choisissais mon équipe d’Angleterre, c’était toujours Raheem Sterling, Harry Kane et un autre dans les trois premiers.

«Il n’y avait aucun moyen de commencer ce premier match sans le rythme et la pénétration qu’il offre derrière, surtout si Kane va être l’avant-centre car il en a besoin maintenant avec la façon dont il joue.

“Le record de buts de Sterling au cours des deux dernières années pour Southgate est hors de l’échelle, donc le fait qu’il ait été interrogé, je ne pouvais pas le croire. C’est un joueur hors pair.

“Il a été le meilleur joueur d’Angleterre dans ce tournoi à un kilomètre et la façon dont il va, il ne sera pas loin de gagner le joueur du tournoi si l’Angleterre continue d’aller en finale et qu’il marque des buts. C’est l’impact qu’il a eu.

