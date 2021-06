Euro 2020 : Jamie Redknapp qualifie la star allemande Antonio Rudiger de l’un des meilleurs défenseurs du monde

Rudiger a aidé l’Allemagne à atteindre les 16 derniers à l’Euro 2020 (Photo: .)

Jamie Redknapp a qualifié Antonio Rudiger de l’un des meilleurs défenseurs du monde tout en évaluant l’Allemagne avant son affrontement des huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre.

Le défenseur central de Chelsea et de l’Allemagne a connu une excellente fin de saison pour son club, les aidant à remporter la Ligue des champions et à s’assurer une place parmi les quatre premiers de la Premier League.

À l’Euro 2020, Rudiger a également figuré dans les trois matchs de l’équipe de Joachim Low dans la mesure où ils ont obtenu leur passage hors d’un groupe délicat qui comprenait la France, le Portugal et la Hongrie.



Le défenseur a été dominant sous Tuchel (Photo: .)

Les Allemands ont organisé une rencontre avec les Trois Lions en huitièmes de finale, le vainqueur de l’affrontement de mardi affrontant la Suède ou l’Ukraine au prochain tour.

En regardant les adversaires de la semaine prochaine, l’ancien milieu de terrain anglais Redknapp a souligné Rudiger comme l’un de leurs joueurs clés et l’un des meilleurs au monde à son poste.

“Pour l’Allemagne, la France et le Portugal, ils ont été prêts pour chaque match”, a déclaré Redknapp à Sky Sports. “Ils ont joué contre une équipe hongroise qui avait fait salle comble et qui s’en est bien sortie.

“L’Allemagne a de bons joueurs et ce sont des joueurs que nous connaissons tous. Avec Ilkay Gundogan au milieu de terrain, il va falloir faire en sorte qu’il ne dicte pas le tempo. Rudiger est l’un des meilleurs défenseurs du monde, Manuel Neuer est bon mais je ne suis pas sûr qu’il soit au même niveau qu’il y a quelques années.

«Défensivement, je pense que nous pouvons encore les atteindre. Kai Havertz va être un acteur clé pour eux, donc j’ai vraiment hâte mais je ne pense pas que nous ayons quelque chose à craindre.

«Une victoire apporterait tellement de confiance pour aller de l’avant et générerait de la confiance dans tout le pays. Gareth doit en assumer la responsabilité en choisissant une équipe audacieuse et en surprenant certains d’entre nous. Ne partez pas en sécurité. Si nous sortons en sécurité, vous ne pouvez pas vraiment dire que nous n’avons pas eu de chance.

Redknapp pense que Jack Grealish doit commencer pour l’Angleterre contre l’Allemagne après sa sortie impressionnante contre la République tchèque.

Le capitaine d’Aston Villa a préparé le vainqueur de Raheem Sterling en première mi-temps lors de son premier départ dans une grande compétition internationale et espère garder sa place sur le côté.

“Personnellement, je ne vois pas comment nous ne pouvons pas jouer Grealish lors du prochain match contre l’Allemagne”, a ajouté Redknapp. « Une partie de jouer pour l’Angleterre et pour votre pays est de savoir si vous pouvez gérer donner le ballon. Pouvez-vous vouloir la balle à tout moment ? Pouvez-vous faire quelque chose?

“Au cours de la première heure où Grealish était sur le terrain contre la République tchèque, il a fait plus que beaucoup d’autres milieux de terrain ne l’avaient fait dans tous les matchs. Dans ce match de mardi, Jack ferait lever les fans de leurs sièges. Il veut le ballon, il reçoit le ballon et il nous fait monter sur le terrain.

«C’est le genre de joueur qui divise les opinions. Si Gareth était honnête lorsqu’on lui a demandé s’il lui faisait confiance pour fournir une pression élevée sur le ballon et assumer les responsabilités défensives, je pense qu’il dirait non. Mais le revers de la médaille, c’est qu’il peut faire bouger les choses.

