Euro 2020: Jose Mourinho aime Bukayo Saka “très talentueux” alors qu’un homme d’Arsenal revendique l’Angleterre

Bukayo Saka a reçu l’homme du match (Photo: .)

Jose Mourinho a fait l’éloge du prodige d’Arsenal Bukayo Saka, décrivant le meneur de jeu comme “très talentueux” et un “très bon garçon”.

L’ailier a pris un départ inattendu lors du dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque à Wembley, devant Jadon Sancho et Marcus Rashford.

Le joueur de 19 ans s’est assuré de ne pas laisser passer son opportunité et a reçu l’Homme du match pour une performance dynamique, qui a permis à Raheem Sterling de marquer le seul but du match après 12 minutes.

La décision de Gareth Southgate d’opter pour Saka a été pleinement justifiée et Mourinho admet qu’il aime l’homme “confiant” d’Arsenal.



Mourinho ne tarit pas d’éloges sur Saka. (Photo de CLIVE BRUNSKILL/POOL/. via .)

“Il ne s’agit pas de jeunes ou de vieux”, a déclaré Mourinho à TalkSPORT avant le coup d’envoi.

« Il s’agit de qualité, de talent, de personnalité et d’expérience.

« Le gars est jeune, mais a de l’expérience dans un grand club et dans la meilleure ligue du monde.

“Je pense qu’il est très talentueux, très confiant, il peut jouer à plusieurs postes.

“Bien sûr, les gens parlent de Sancho et Rashford, il y a tellement de bons joueurs.

“Mais je crois vraiment en Saka parce que je pense que c’est un très bon garçon.”

Plus : Royaume-Uni



La victoire de l’Angleterre signifie que les Three Lions ont dominé leur groupe et joueront leurs huitièmes de finale à Wembley, ainsi qu’une journée de repos supplémentaire en récompense.

L’équipe de Southgate affrontera les finalistes du groupe F, ce qui signifie qu’ils pourraient affronter l’un de la France, du Portugal ou de l’Allemagne.

PLUS : L’attaquant de Chelsea Olivier Giroud accepte de rejoindre l’AC Milan

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();