Euro 2020: Jose Mourinho choisit le milieu de terrain anglais et attaque contre la République tchèque au milieu des doutes de Mason Mount

Jose Mourinho dit que Jack Grealish est une solution « facile » pour remplacer Mason Mount – qui est incertain après avoir été placé en isolement – ​​lors du dernier match de groupe de l’Angleterre pour l’Euro 2020 contre la République tchèque.

Mourinho, l’ancien manager de Manchester United et Chelsea, pense également que Kalvin Phillips et Phil Foden devraient abandonner la formation de départ, avec Marcus Rashford et Jude Bellingham jouant dès le départ.

L’Angleterre cherchera à dominer le groupe D mardi soir à Wembley, avec une victoire garantissant qu’elle sortira vainqueur du groupe.

Grealish et Bellingham ont tous deux eu un temps de jeu limité pendant le tournoi jusqu’à présent, mais Mourinho pense que le moment est venu pour eux de jouer un rôle de premier plan après le match nul 0-0 contre l’Écosse vendredi.

‘Avant le premier match [a 1-0 win over Croatia] Je disais Bellingham, Grealish ”, a déclaré Mourinho à TalkSport. ‘J’ai accepté quand Gareth ne l’a pas fait [play them]. Premier match, beaucoup de pression sur la façon dont la Croatie a joué. J’ai accepté, soutenu, compris.



Mourinho veut que Bellingham et Grealish commencent (Photo: .)

«Mais dans cette nature de matchs, un joueur comme Bellingham vaut mieux que Rice et Phillips. Les deux jouent bien, mais l’équipe a besoin de quelque chose de différent.

«Je n’arrête pas de dire, quand une équipe manque un peu de confiance, joue avec une certaine peur, trop prudente, un peu cachée – vous devez jouer celle qui ne se cache pas. C’est Grealish. Il ne se cache pas.

«Il peut faire des erreurs, perdre le ballon mais il ne se cache pas. Contre l’Ecosse dans les 10 dernières minutes, il a remporté deux ou trois coups francs. Il apporte la stabilité.

« Si Mount est absent à cause de ce test positif de Gilmour, je crois que c’est facile, vous jouez juste Grealish en tant que 10, donnez-lui la liberté d’aller sur le côté, surtout le côté gauche mais donnez-lui la liberté d’être proche de Harry , créer, dribbler.

‘Grealish derrière Harry et Bellingham au milieu de terrain. Une décision difficile car ce n’est pas facile de laisser de côté des joueurs dont on est très content mais il faut rester en dehors, probablement Phillips.

“Rice, Bellingham, Grealish, Kane et un de Sterling ou Rashford, sinon les deux, car l’Angleterre doit faire peur un peu et ne pas laisser les lignes d’opposition défensives se sentir très à l’aise.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il jouerait contre Foden, Mourinho a répondu: “Pas pour ce match, je ne pense pas.

« Quand vous avez ce genre d’équipe, cela ne peut pas être un drame. Lorsque l’équipe est très bonne, c’est une situation tout à fait normale. Laisser Foden et Phillips de côté ne veut pas dire que je ne suis pas content de toi, tu ne rejoues plus.

«C’est une situation très naturelle, grande équipe. Tout le monde est prêt à jouer. Je pense juste que chaque match est différent, puis le prochain match si vous jouez contre le Portugal, la France et l’Allemagne, vous avez une approche différente.

“L’Allemagne est si forte en jouant dans ce système de deux arrières latéraux, trois arrières centraux, peut-être que Gareth déciderait de jouer ce système et peut-être que Maguire est prêt à jouer avec des mings et des pierres, d’autres joueurs restent sur le banc.

« En interne, cela doit être quelque chose de fluide, quelque chose qu’ils acceptent naturellement. Faites confiance aux gars, faites confiance à l’entraîneur, jusqu’au dernier jour, soyons solidaires et croyons que quelque chose de grand peut arriver. Je crois.’

