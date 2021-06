Euro 2020: Jose Mourinho distingue la star de Chelsea pour ses éloges après l’Ecosse contre l’Angleterre

Jose Mourinho a estimé que l’Écosse méritait pleinement son match nul contre l’Angleterre à Wembley (Photo: .)

Jose Mourinho a affirmé que la starlette de Chelsea, Billy Gilmour, était «la différence» après que l’Écosse a quitté Wembley avec un point pleinement mérité après un match nul et vierge contre l’Angleterre lors de leur affrontement dans le groupe D de l’Euro 2020.

L’équipe de Steve Clarke a conservé ses espoirs de se qualifier pour les huitièmes de finale après une performance très louable, au cours de laquelle ils ont émoussé la légendaire attaque de l’Angleterre et se sont taillé les meilleures chances au cours des 90 minutes.

Au centre de leur présentation composée se trouvait l’élégant et tenace Gilmour, qui a dirigé le spectacle au milieu de terrain central lors de ce qui était son premier départ pour son pays.

Le joueur de 20 ans a été utilisé avec parcimonie par Thomas Tuchel au cours de la seconde moitié de la saison dernière, mais Mourinho est convaincu que les détenteurs de la Ligue des champions ont trouvé un joyau absolu.

Il a déclaré à talkSPORT: “Le gamin Gilmour était la différence, il montrait toujours, il voulait le ballon sous la pression.

« McGinn pourrait être un peu plus haut et les deux attaquants ont travaillé si dur. La dernière action du jeu est un exemple de leur mentalité.



Billy Gilmour a été nommé homme du match après le match nul 0-0 de l’Écosse contre l’Angleterre à Wembley (Photo: .)

« Steve Clarke a très bien organisé le match tactiquement, mais le plus important était l’esprit.

«Ils ne sont pas venus pour un match de football, c’était clairement le travail de Steve et de son équipe. Ils ont uni l’équipe et ils étaient prêts à se battre.

« Ils sont rentrés chez eux avec ce résultat historique, mais la porte est ouverte pour se qualifier. Ils jouent à domicile contre la Croatie et ils peuvent encore se qualifier.

« Crédit à l’Écosse. Si l’Angleterre arrive à cette situation et qu’elle décide d’emprunter la voie pragmatique, c’est l’Écosse qui l’a mise dans cette position.

