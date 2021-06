Euro 2020 : Jose Mourinho fait un pronostic pour l’Angleterre contre l’Allemagne

Mourinho soutient l’Angleterre pour progresser (Photo: .)

L’ancien patron de Manchester United, Chelsea et Tottenham, Jose Mourinho, pense que l’Angleterre battra de justesse l’Allemagne pour réserver sa place en quarts de finale de l’Euro 2020.

Les Three Lions ont dominé le groupe D avec deux victoires et un match nul, tandis que l’équipe de Joachim Low a progressé à la deuxième place d’un groupe difficile qui comprenait la France, le Portugal et la Hongrie, tous désormais éliminés de la compétition.

Le vainqueur de la rencontre cruciale de mardi à Wembley affrontera l’Ukraine ou la Suède dans les huit derniers samedi, avec une demi-finale potentielle contre le Danemark ou la République tchèque après cela.



Southgate a de grandes décisions à prendre sur ses sélections (Photo: .)

Il y a eu beaucoup de débats sur l’équipe que Gareth Southgate choisira contre les Allemands, avec des rapports suggérant qu’il va revenir au système des trois derniers que l’Angleterre a utilisé sur leur route vers les demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Southgate a opté pour un back quatre tout au long du tournoi jusqu’à présent, mais Mourinho est favorable à un changement de formation pour le match de mardi.

Lorsqu’on lui a demandé de choisir son onze de départ pour affronter les Allemands, il a déclaré à talkSPORT: “Il y a beaucoup d’options. Avec un dos trois, vous avez deux options, une avec Kyle Walker et une sans.

“Si vous voulez aller avec Kyle Walker en tant qu’ailier, ce serait très bien car il est très rapide, très puissant et peut monter et descendre toute la journée et peut parfaitement tuer la suprématie Gosens de ce côté.

« Ensuite, les défenseurs centraux seraient Stones, Maguire et Mings. Mais [Reece] James peut jouer à l’arrière droit sans problème, il le fait avec Chelsea et ensuite ça pourrait être Walker avec Stones et Maguire au milieu.

« L’arrière gauche, jouant dans ce système à trois arrières doit normalement être un joueur du pied gauche. qui ne serait pas adapté à [Kieran] Trippier.

‘Ce devrait être Luke Shaw parce que je crois que [Ben] Chilwell ne sera pas dans les meilleures conditions.

“Je ferais Phillips et Rice puis Grealish, Sterling et Kane.”

Plus : José Mourinho



Lorsqu’il a été poussé pour une prédiction de score, Mourinho a remporté une victoire 2-1 contre l’Angleterre, avec Harry Kane comme l’un des buteurs.

‘2-1 pour l’Angleterre. On encaisse le premier but mais on marque et on gagne.

« Je pense que c’est le jour de Harry.

PLUS : L’Allemagne transpire sur les blessures d’Ilkay Gundogan, de Robin Gosens et d’Antonio Rudiger avant le choc contre l’Angleterre

PLUS : L’ailier anglais Jadon Sancho peut “exploiter” l’Allemagne lors du choc de l’Euro 2020, déclare Marcus Rashford

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();