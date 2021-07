Euro 2020 : José Mourinho lance un avertissement à l’Angleterre après la victoire de l’Ukraine

Jose Mourinho a réagi à la victoire de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020 (Photos: .)

Jose Mourinho a averti l’Angleterre de s’attendre à un match Euro 2020 « difficile » contre le Danemark après que l’équipe de Gareth Southgate ait battu l’Ukraine pour réserver sa place en demi-finale.

Les Trois Lions ont produit une superbe performance à Rome samedi soir pour éliminer l’Ukraine et se qualifier pour leur première demi-finale de l’Euro depuis 1996.

Harry Kane a donné une avance rapide à l’Angleterre après avoir été joué par Raheem Sterling, et la tête de Harry Maguire immédiatement après la mi-temps a vu l’équipe de Southgate prendre le contrôle.

Kane a ajouté un troisième pour les Three Lions peu de temps après et le capitaine de Liverpool Jordan Henderson a conclu une superbe soirée avec la troisième tête de l’Angleterre.

Mourinho a été impressionné par la victoire de l’Angleterre et a déclaré que l’équipe de Southgate “avait l’air facile”, mais a averti que son adversaire en demi-finale, le Danemark, représenterait un défi plus difficile.

Avant le match de l’Angleterre, les Danois ont poursuivi leur campagne impressionnante et émouvante pour l’Euro avec une victoire 2-1 sur la République tchèque à Bakou.

Le nouveau patron de la Roma, Mourinho, a déclaré à talkSPORT: “Le Danemark est solide. Ils ont également trouvé une façon de jouer différente de la façon dont ils ont commencé.



Le Danemark a réservé sa place en demi-finale en battant la République tchèque (Photo : .)

«Ils ont commencé bien sûr avec Christian Eriksen en tant que n°10 et avec un quatrième de derrière. Ils jouent maintenant à trois derrière, une équipe solide, de bons joueurs évoluant dans les meilleures ligues avec beaucoup d’expérience.

«Ils sont très positifs malgré ce qui est arrivé à Christian et il semble qu’ils soient émotionnellement forts.

“Je pense que ce sera bien sûr un match difficile pour l’Angleterre malgré le fait que l’Angleterre joue bien et soit à domicile.”

L’ancien entraîneur de Tottenham, Manchester United, Chelsea et du Real Madrid a ajouté: “Bien sûr, c’était une bonne performance, ils ont rendu les choses faciles.

“Comme je m’y attendais lorsque nous nous sommes parlé la dernière fois, cela aurait dû être un match facile pour l’Angleterre. C’était toujours sous contrôle.

“Aucun problème, aucune blessure, aucune suspension et une demi-finale qui sera bien sûr plus difficile car le Danemark est une bien meilleure équipe que l’Ukraine.”

