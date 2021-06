Euro 2020 : Jurgen Klinsmann déconcerté par le camouflet de l’Anglais Jadon Sancho

Les compatriotes de Jurgen Klinsmann ne peuvent pas comprendre pourquoi Jadon Sancho n’est pas choisi pour l’Angleterre (Photo: BBC)

Jurgen Klinsmann admet que lui et ses compatriotes ont du mal à comprendre le refus de Gareth Southgate de choisir la star du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Le joueur de 21 ans s’est forgé la réputation d’être l’un des jeunes talents les plus excitants du football européen depuis qu’il a rejoint le club de Bundesliga de Manchester City alors qu’il était encore adolescent.

Sancho semble maintenant sur le point d’achever enfin un transfert de 77 millions de livres sterling à Manchester United, convoité par Ole Gunnar Solskjaer pendant presque deux ans.

Malgré son talent abondant et sa forme antérieure pour l’Angleterre – il était l’un des attaquants les plus efficaces des Trois Lions lors de la campagne de qualification – Sancho a été limité à un bref remplacement contre la République tchèque jusqu’à présent, et a de nouveau été laissé sur le banc pour la dernière fois. 16 match nul contre l’Allemagne.

Réagissant au dernier camouflet de Sancho, Klinsmann a déclaré à la BBC: “C’est un sujet dont nous, Allemands, discutons de haut en bas.



Jadon Sancho et Marcus Rashford ont de nouveau été laissés sur le banc tandis que Raheem Sterling a commencé contre l’Allemagne (Photo: .)

“Nous ne pouvons pas comprendre que Jadon Sancho ne joue pas pour l’Angleterre, ou qu’il n’ait pas plus de minutes parce que nous pensons qu’il est un joueur très spécial qui a un équipement différent.

“Il est imprévisible, nous sommes donc surpris qu’il n’ait pas plus de minutes.”

Les espoirs de Sancho de se frayer un chemin dans le onze de départ ont été entravés par l’ascension de Bukayo Saka vers la célébrité, tandis que le passage de Southgate à une formation 3-4-3 a porté un nouveau coup à ses espoirs d’avoir un impact.

Plus : Manchester United FC



Interrogé sur la décision de Southgate de passer à une formation plus défensive, Alan Shearer a déclaré à la BBC avant le match: “Je pensais qu’il aurait pu faire quelque chose de similaire avec quatre à l’arrière parce que nous avons semblé très solides et n’avons pas concédé .

“Je pense qu’il est impératif que Phillips ait un peu plus de liberté pour aller de l’avant et aider ces trois attaquants. Avec le rythme et la capacité des ailiers, ce sera une compétition énorme et ils doivent essayer de dominer et de repousser ces derniers.

PLUS : L’accord de Manchester United pour Jadon Sancho “imminent” alors que le Borussia Dortmund accepte un compromis sur les frais de transfert

PLUS : L’ailier anglais Jadon Sancho peut “exploiter” l’Allemagne lors du choc de l’Euro 2020, déclare Marcus Rashford

