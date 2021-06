Euro 2020 : Karim Benzema révèle ce qu’il a dit à Cristiano Ronaldo après des retrouvailles émouvantes

Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont tous deux marqué deux fois lors du match nul 2-2 du Portugal contre la France (Photo: .)

Cristiano Roanldo et Karim Benzema ont fourni ce qui s’avérera presque certainement être l’un des souvenirs les plus durables de l’Euro 2020 après leurs retrouvailles émouvantes à Budapest la nuit dernière.

Deux des légendes modernes du football européen ont fait reculer les années lors d’un match nul 2-2 passionnant qui a permis à la France de progresser en tant que vainqueur du Groupe F et champion d’Europe en titre, le Portugal s’est qualifié sur la peau des dents.

Ce fut une soirée record pour Ronaldo, qui a marqué deux fois sur penalty, dont un égaliseur décisif, pour porter son total international à un incroyable 109 buts et, ce faisant, égaliser au sommet du classement de tous les temps. avec l’Iranien Ali Daei.

Pour ne pas être en reste, ce fut également une occasion importante pour Benzema, l’ancien coéquipier de Ronaldo au Real Madrid marquant ses premiers buts pour son pays depuis la fin de son exil international de six ans.

La paire a été aperçue avant le coup d’envoi en train de se sourire narquoisement dans des scènes rappelant Marco Reus et Robert Lewandowski faisant la queue l’un contre l’autre après le transfert controversé de l’international polonais du Borussia Dortmund au Bayern Munich en 2013.

Ronaldo et Benzema ont également été vus en train de discuter sur le chemin du tunnel à la mi-temps, avant d’échanger quelque peu prématurément leurs maillots.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était dit entre les deux, Benzema a déclaré aux journalistes après le match: “C’est agréable de le revoir, nous avons parcouru un long chemin ensemble.

“Nous avons tous les deux joué huit ou neuf ans au Real Madrid, nous avons marqué des buts, remporté des trophées. On s’est parlé, on s’est souhaité bonne chance pour l’avenir avec nos clubs et dans le tournoi et surtout pour continuer à s’amuser sur le terrain et continuer à faire la différence.’



Ronaldo a marqué un record du 109e but international lors du match nul contre la France hier soir (Photo: .)

La décision de réintroduire Benzema dans le giron était controversée, en particulier compte tenu de sa relation acrimonieuse avec Olivier Giroud, mais le sélectionneur français Didier Deschamps a affirmé que le doublé d’hier soir avait déjà justifié son appel.

Il a déclaré: «Je savais que dès que je serais dans l’équipe nationale, les critiques sortiraient – ​​cela fait partie du football, mais je n’abandonne jamais.

«Dès que j’ai mis les pieds sur le terrain, je veux marquer et aujourd’hui j’ai réussi à le faire. Mais je m’entraîne beaucoup. C’était toujours comme ça, même quand j’étais petit.

«Aujourd’hui, tout le monde attendait ce but et c’était une sorte de motivation supplémentaire pour moi. Bien sûr, il y a une autre pression que lorsque vous jouez pour votre club car c’est tout votre pays mais pour moi c’est un grand plaisir.’

