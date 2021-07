Euro 2020 : Kasper Schmeichel s’est plaint du laser AVANT le penalty de Harry Kane contre l’Angleterre

Kasper Schmeichel s’est plaint du laser en seconde période (Photo de Laurence Griffiths/.)

Le gardien danois Kasper Schmeichel a déclaré à l’arbitre Danny Makkelie qu’il était visé par un laser avant le coup de pied crucial de Harry Kane en demi-finale de l’Euro 2020.

Les Danois ont été éliminés après que l’Angleterre soit revenue de l’arrière pour gagner à Wembley mercredi, Kane marquant un penalty controversé en prolongation pour permettre aux Three Lions de se qualifier pour la finale.

Alors que l’attribution de la pénalité était assez douteuse, une enquête a depuis été ouverte sur la façon dont Schmeichel a été ciblé par un laser avant que Kane ne passe de 12 mètres.

L’Angleterre a depuis été frappée par une charge pour le laser, avec des images montrant qu’un flou vert est passé sur le visage de Schmeichel alors que Kane s’intensifiait.



Schmeichel a sauvé le penalty de Kane mais il a converti le rebond (Photo de Visionhaus/.)

On pensait que les images n’avaient repris l’incident qu’après, mais Schmeichel a révélé qu’il s’était plaint du laser en seconde période – avant la pénalité de prolongation.

«Je ne l’ai pas vécu sur le penalty car il était derrière moi sur mon côté droit. Mais je l’ai vécu en seconde période”, a déclaré Schmeichel.

« Je l’ai dit à l’arbitre. Et il est allé dire quelque chose aux autres fonctionnaires.

On dit que les équipes de sécurité « parcourent » les images pour identifier le coupable et l’auteur peut s’attendre à une lourde amende ainsi qu’à une interdiction de stade s’il est retrouvé.

L’Association de football fait également face à une interdiction de huer l’hymne national du Danemark ainsi que de déclencher des feux d’artifice à l’extérieur de l’arène.

