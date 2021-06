Euro 2020 – Kimpembe : “Mbappé ne tardera pas à marquer”

26/06/2021 à 19h45 CEST

X. Serrano

Kylian Mbappé n’a jusqu’à présent pas atteint le niveau attendu dans le Eurocoupe. le Coupe du monde 2018 mettre la barre très haut. A tout juste 19 ans, l’attaquant de la PSG Elle a brillé de sa propre lumière en marquant quatre buts et en étant un élément clé pour la championne du monde. Trois ans plus tard, le « 10 » des « bleus » n’a pas encore publié son compte de cinéaste. Et il y a déjà trois réunions.

Dans le pays voisin, le runrún grandissant prend forme dans les critiques des médias. Parmi les plus féroces, celles de l’ancien joueur de la PSG et internationale avec France, maintenant commentateur pour ‘RMC Sport’, Jérôme Rothen: « On attend beaucoup plus de Mbappé. Je pense que Deschamps n’en peut plus et c’est gênant. C’est même incroyable que je laisse Mbappé faire autant de choses et s’étaler. Son ego est démesuré. Il a été gênant depuis la création de l’Euro & rdquor;.

Kimpembe resserre les rangs

Quelques critiques qu’il s’est chargé de réfuter en conférence de presse Presnel Kimpembe. « La compétition n’est pas encore terminée. Je ne pense pas que ce soit un problème pour lui de ne pas marquer. Il est au service de l’équipe et l’objectif ne tardera pas à arriver& rdquor ;, a déclaré la centrale PSG à propos de la sécheresse de score de son coéquipier. « Que cela crée des chances est la chose la plus importante. Tout d’abord, la victoire et les points sont les plus importants & rdquor;, a-t-il tranché.

Interrogé par les doutes suscités par l’attaque française en phase de poules, le défenseur a revendiqué l’intérêt de finir leader dans le ‘groupe de la mort’ : “Entre finir premier avec quelques problèmes, ou deuxième ou troisième avec un bon match, voire tomber éliminé, que préférez-vous ? & rdquor ;. « Il faut relativiser les choses. L’objectif était de terminer premier et nous en sommes satisfaits& rdquor;, a-t-il souligné.

Le débat à côté

Avant la blessure de Digne et l’inconvénient qu’il traîne Lucas Hernandez dans le genou, Kimpembe a assuré que si l’équipe a besoin de lui, il sera disponible pour jouer dans le couloir gauche.. Ils l’ont également interrogé sur l’option qui Rabiot jouer comme un ailier converti, quelque chose qui s’est déjà produit avant le Portugal pour la blessure de Digne. « Adrien est aussi un grand joueur et il sait s’adapter. Il jouait déjà en défense quand nous étions jeunes & rdquor;, appréciait-il.

La défense a également salué le gaspillage de Griezmann: « Ce n’est pas qu’un joueur offensif, c’est aussi un joueur défensif. Nous connaissons votre sens du sacrifice & rdquor ;. Sur Suisse, son rival en huitièmes de finale, Kimpembe Il a estimé que c’est “une grande équipe avec de grands joueurs & rdquor;. « J’ai regardé leur match contre la Turquie (3-1 pour les Helvètes), ils avaient beaucoup d’intensité. La Suisse est une équipe de haut niveau, très agressive & rdquor;, a-t-il analysé.