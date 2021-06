Euro 2020 : Koke répond aux commentaires de Van der Vaart : je le vois beaucoup sur une photo avec Iniesta à côté de lui

Milieu de terrain de l’Atletico Madrid et de l’Espagne Koke a trouvé une réponse aux critiques acerbes que l’ancien meneur de jeu néerlandais Rafael van der Vaart a adressées à La Roja.

S’exprimant à la radio espagnole, Koke s’est moqué des propos de l’ancien joueur.

“Van de Vaart veut son heure de gloire et il l’a,“, a déclaré Koke sur El Partidazo de COPE.

“Je l’ai vu en finale de Coupe du monde, et ici à Las Rozas nous avons une photo de [Andres] Le but d’Iniesta contre les Pays-Bas avec [Van der Vaart] à côté de lui. il faut le respecter.”

Koke a également déclaré que les paroles de Van der Vaart serviraient de motivation si l’Espagne finissait par affronter les Pays-Bas lors des phases à élimination directe du Championnat d’Europe.

“On va garder ces mots pour nous motiver un peu. On ne va pas les accrocher dans le vestiaire, mais on va les garder en mémoire si on les joue,” il a dit.

Les représailles de mots de Koke découlent des propos tenus par Van der Vaart sur la chaîne de télévision néerlandaise NOS.

“L’Espagne c’est horrible, ils ne font que la passer d’un bord à l’autre,” il a dit.