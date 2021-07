Euro 2020 : la demi-finale de l’Angleterre remporte l’événement télévisé le plus regardé depuis les Jeux olympiques

La victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 a été l’événement télévisé le plus regardé depuis près d’une décennie (Photo: .)

La victoire de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark hier soir a été l’événement télévisé le plus regardé depuis près d’une décennie, ce qui signifie que des millions de personnes l’ont regardé rentrer à la maison.

L’équipe nationale a réservé une place en finale contre l’Italie dimanche grâce à une victoire 2-1, le match étant diffusé sur ITV.

Il a maintenant été confirmé que le jeu a attiré un pic de 27,6 millions de téléspectateurs, sur ITV, ITV Hub et STV.

Cela fait de la victoire le moment le plus regardé sur petit écran depuis les Jeux olympiques de Londres 2012.

En plus d’avoir enregistré une part d’audience de 89,3% la nuit dernière, c’était le match le plus regardé de tout le tournoi jusqu’à présent.

Quelque chose nous dit que la finale de dimanche pourrait à peu près battre cela.



Des millions de personnes ont regardé Raheem Sterling and co (Photo: .)

Vous nous trouverez en train de regarder derrière un coussin, avec un Pimms dans chaque main.

Quelqu’un qui a choisi d’assister au match depuis les tribunes du stade de Wembley était Sir Mick Jagger, qui est devenu un mauvais présage improbable pour Raheem Sterling and co.

C’est devenu une blague courante que le fan de football est un peu un porte-bonheur, car ils ont tendance à perdre chaque match auquel il assiste en personne.

L’icône de la musique a publiquement soutenu l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le football n’étant certainement pas rentré chez lui cette année-là, ni le tournoi d’après.

Bien qu’il soit l’opposé d’une mascotte chanceuse, Sir Mick a été photographié en train d’arriver au match à enjeux élevés mercredi – rejoignant les stars qui se sont présentées pour encourager l’Angleterre.

Heureusement, la malédiction a été officiellement levée car le but en prolongation de Harry Kane a assuré à l’équipe une place en finale d’une compétition majeure pour la première fois en 55 ans.

Tous les regards seront tournés vers l’équipe, et Sir Mick, dimanche…

