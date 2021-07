Euro 2020: la légende d’Arsenal Arsène Wenger fait un pronostic sur l’Angleterre

Arsene Wenger a été impressionné par la victoire catégorique de l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photos: beIN SPORTS/.)

Arsène Wenger a qualifié de “parfaite” la victoire de l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2020 sur l’Ukraine et a soutenu les Trois Lions pour atteindre la finale après leur brillante prestation à Rome.

Le doublé de Harry Kane et les buts de Harry Maguire et Jordan Henderson ont vu l’Angleterre battre l’Ukraine 4-0 samedi soir et atteindre les demi-finales des Championnats d’Europe pour la première fois en 25 ans.

L’ancien manager d’Arsenal, Wenger, a déclaré à beIN SPORTS: “C’était la nuit parfaite pour le football anglais, une nuit parfaite pour l’Angleterre.

“Ils n’ont pas encaissé de but, ils se sont qualifiés facilement et ils ont pu reposer des joueurs importants.

“Ils ont marqué trois buts sur des centres et parfois de petites choses ont de gros impacts, et ce fut certainement le cas lorsque l’Ukraine a perdu un défenseur central en première mi-temps. Il s’agissait d’en-têtes libres et ce n’est pas prévu à ce niveau.

« L’Ukraine a concédé trois mauvais buts et le deuxième but a tué le match. C’est devenu un match facile pour l’Angleterre mais ils l’ont bien fait et ce qui était important pour eux ce soir, c’est qu’ils n’ont pas encaissé de but.

« Ce sera une qualité importante pour aller en finale et la gagner. Ils ont l’air plus stables, défensivement.

« Ils sont toujours à la recherche de la solution parfaite pour l’avenir, je pense, mais je suis convaincu qu’ils seront désormais difficiles à arrêter.

“Ils rentrent maintenant chez eux à Londres pour la demi-finale, il sera donc difficile de les empêcher d’aller en finale.”

L’Angleterre – qui n’a toujours pas concédé à l’Euro, sans parler d’une défaite – s’est retrouvée en tête après seulement quatre minutes contre l’Ukraine alors que Kane s’accrochait à la balle en profondeur de Raheem Sterling et dépassait Heorhiy Bushchan.

Après une période de domination anglaise, l’Ukraine a commencé à s’améliorer en première mi-temps, mais l’équipe de Gareth Southgate a doublé son avance peu de temps après la pause grâce à une tête imposante du capitaine de Manchester United Maguire.



Les supporters anglais célèbrent la superbe victoire sur l’Ukraine (Photo: AP)

L’Angleterre était au pays des rêves quatre minutes plus tard lorsque l’impressionnant Luke Shaw a délivré un centre parfait pour Kane, qui a ajouté son deuxième de la soirée et son troisième du tournoi.

Le skipper de Liverpool Jordan Henderson est sorti du banc pour marquer le quatrième but de l’Angleterre à mi-chemin de la seconde mi-temps lors de l’une des grandes soirées de l’équipe de football nationale.

L’Angleterre affrontera le Danemark – qui a battu la République tchèque lors de leur huitième de finale – en demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley mercredi, l’Italie rencontrant l’Espagne dans l’autre match nul.

