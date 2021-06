Euro 2020: la légende de Man Utd Gary Neville sur l’Angleterre et Harry Maguire

Le héros de Manchester United, Gary Neville, a discuté des chances de l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo: ITV Sport)

Gary Neville admet qu’il est “préoccupé” par les “niveaux physiques” de l’Angleterre à l’Euro 2020 et dit que c’est “maintenant ou jamais” pour le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, de revenir sur le côté.

L’équipe de Gareth Southgate a connu un début mitigé pour l’Euro, battant la Croatie lors de son match d’ouverture, puis faisant match nul contre l’Écosse, la troisième équipe la moins bien classée du tournoi.

L’Angleterre terminera toujours en tête du groupe D si elle bat la République tchèque mardi soir, mais Neville s’est alarmé du manque de « netteté » de l’équipe contre l’Écosse et veut voir une réponse lors de son dernier match de groupe.

L’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United a déclaré à Sky Sports: “La seule chose qui me préoccupe maintenant, ce sont les niveaux physiques, et je ne sais pas pourquoi cela s’est produit.

“C’est l’une des deux choses suivantes : premièrement, les joueurs sont très fatigués, et s’ils le sont, alors nous avons un vrai problème. Ou deux, ils étaient un peu immatures et ont tellement construit le jeu mentalement qu’ils se sont épuisés.

«Mon souci était que ce n’était pas seulement le truc de Harry Kane – le reste d’entre eux manquait de netteté. Même quand [Jack] Grealish et [Marcus] Rashford est arrivé, la performance n’a pas changé.

«Pour moi, entrer dans le match contre la République tchèque – sachant que j’ai joué avec des équipes anglaises dans des tournois qui semblaient fatigués – c’est la seule chose que je regarde dans les cinq, 10 premières minutes.



Harry Maguire n’a pas encore participé à l’Euro (Photo: .)

“Est-ce que la netteté est de retour, et était-ce juste une chose mentale avant ce match contre l’Écosse?”

Le capitaine des Diables rouges Maguire n’a pas encore participé au tournoi, ayant subi un revers de blessure alors qu’il jouait pour son club vers la fin de la saison dernière.

Le joueur de 28 ans s’est déclaré apte pour le match contre l’Écosse mais était un remplaçant inutilisé, et Neville pense qu’il doit jouer contre la République tchèque s’il veut jouer dans les matches à élimination directe.

“Le moment est venu pour une certaine continuité – nous devons commencer à nous installer dans une équipe”, a-t-il ajouté. « Cela pourrait signifier que Harry Maguire revient.

“S’il ne joue pas demain contre la République tchèque, je ne sais pas comment il peut entrer contre une France ou un Portugal au deuxième tour. C’est maintenant ou jamais pour Maguire.

Neville a également soutenu la position de Southgate sur l’attaquant anglais Harry Kane après avoir insisté sur le fait qu’il commencerait contre la République tchèque, rejetant les appels de plus en plus forts pour qu’il soit abandonné.

Kane n’a pas encore marqué ou aidé à l’Euro 2020 et il a été suggéré que le joueur de 27 ans était distrait par les spéculations entourant son avenir à Tottenham, bien que ce soit quelque chose qu’il a nié.

Neville a déclaré: “J’ai dit la semaine dernière que je sentais que Kane était imperturbable et je le maintiens toujours.

«Je pense que si Harry Kane avait quelqu’un derrière lui qui était même proche de lui et qui pourrait entrer dans l’équipe, alors vous diriez que vous pourriez peut-être envisager un changement. Mais vous ne changeriez pas Kane rapidement, ou facilement d’ailleurs.



Harry Kane a connu un début difficile à l’Euro (Photo: .)

“Je pense qu’il va battre tous les records d’Angleterre. Vous ne laissez pas tomber votre capitaine et votre principal buteur après deux matches.

“Mais je pense que l’énergie, l’urgence et l’intensité de la performance de l’Angleterre doivent s’améliorer pour que Kane réussisse bien dans ce tournoi.

« Lors du premier match, nous avons pensé que c’était une performance contrôlée et tout le monde en était vraiment content. Mais contre l’Ecosse, c’était une chute massive.

“Je me fiche de qui vous êtes – en tant qu’avant-centre, vous auriez eu du mal dans ce match.”

