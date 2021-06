Euro 2020 : la pub Coke de Cristiano Ronaldo refait surface après un clip viral

Dans une tournure maladroite des événements, on nous a rappelé qu’il fut un temps où Cristiano Ronaldo partageait parfaitement le cadre avec une bouteille de Coca Cola.

Dans un moment désormais viral, plus tôt cette semaine, le footballeur a fait la une des journaux après avoir retiré deux bouteilles de Coca d’une interview alors qu’il se préparait à jouer pour le premier match du Portugal à l’Euro 2020.

Clairement pas un fan du pétillant, Ronaldo a continué en criant “buvez de l’eau!” alors qu’il plaçait sa propre bouteille d’H2O douce et sucrée sur la table devant lui.

Cette décision a peut-être ravi les fans qui ont ri de son rejet de la boisson, mais elle a fini par réduire de 4 milliards de dollars (2,8 milliards de livres sterling) la valeur marchande de Coke.

Nous connaissons une façon dont Ronaldo pourrait aider l’entreprise à récupérer ses pertes – une publicité, peut-être ?

Les fans ont déniché la publicité de Ronaldo avec la marque des années 2000 pour nous rappeler une époque révolue. Un temps plus simple.

Un exemple parfait de la façon dont nous évoluons tous, les gens !

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Dans les photos promotionnelles de la marque, Ronaldo est vu dans un char rouge rayonnant vers la caméra alors qu’il tenait une canette de Coca-Cola dans une gamme de poses animées et divertissantes.

Ensuite, nous avons la publicité télévisée tournée au début de sa carrière. Ronaldo a été présenté à la fois sur le devant d’une canette de Coca Cola ainsi que dans une publicité télévisée où il avait l’air tout à fait ravi de verser une partie de la bonté dans l’œsophage après avoir montré quelques compétences en football.

« Donc, Cristiano Ronaldo n’aime pas le Coca, hein ? Eh bien, c’est gênant…..’ James Buckley a écrit sur Twitter à côté de la série de clichés glamour du tournage de Coke de la star du sport. « Je suppose que le chèque de paie a cessé de venir. (sic)’



Les gens changent (Photo : Backgrid/Coca Cola)

Ryan Bailey a ajouté : ” Le fanatique de santé de renom Ronaldo ne voudrait pas être photographié à côté d’une bouteille de Coca-Cola, pour des raisons de santé, il faut le souligner.

“Quoi qu’il en soit, voici sa publicité KFC.”

Cependant, Ronaldo – qui est un ambassadeur d’Herbalife – avait beaucoup de partisans dans son coin pour défendre son droit de changer d’avis sur ce qu’il avait précédemment annoncé et, hé, fair-play à cet argument, nous devons le dire.

“Ou il était très jeune et avait besoin d’argent à l’époque et il a maintenant changé d’avis pour être plus conscient des choses qu’il promeut”, a suggéré l’un d’eux. « Les gens sont autorisés à « changer d’avis ». »

D’autres ont évoqué d’autres publicités que Ronaldo avait faites, comme l’un d’eux l’a dit de manière hilarante: “Je suppose qu’il ne conduit pas non plus un rapide … quelle publicité ** k.”

Il n’est peut-être pas surprenant pour vous tous que Ronaldo, 36 ans, n’ait pas trop aimé que son visage soit rayonné à des millions de personnes avec quelques bouteilles de pop dans le cadre plus tôt cette semaine, après avoir précédemment partagé sa frustration envers son jeune fils – il a quatre enfants, Cristiano Ronaldo Jr, 11 ans, sa fille Eva et son fils Mateo, tous deux âgés de quatre ans, et sa fille Alan Martina, trois ans – buvant le truc.

Ronaldo avait précédemment déclaré lors de la cérémonie des Global Soccer Awards : “Nous verrons si mon fils deviendra un grand footballeur”

Plus : Cristiano Ronaldo



«Parfois, il boit du Coca et mange des chips et ça m’énerve, il le sait.

« Parfois, je dis à mon fils de se baigner dans de l’eau froide pour récupérer après une course sur tapis roulant et il dit : « Papa, il fait si froid là-bas ». C’est bien, il n’a que 10 ans.

PLUS : La grande star britannique de Bake Off s’est fait surprendre avec le badge ” I love anal ” par les producteurs

PLUS : Adil Ray ne pense pas que Citizen Khan puisse être fabriqué aujourd’hui car il “ne passerait pas le test de veille”

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();