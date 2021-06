Euro 2020 | La sélection s’habille pour la partie importante de l’Eurocup

21/06/2021 à 16h07 CEST

L’équipe espagnole a eu lieu ce lundi le Séance photo officielle avec la photo du groupe pour l’Eurocup, tous vêtus du costume du sponsor de l’équipe nationale et de la RFEF, lors d’une journée différente et détendue lors de la concentration de l’équipe nationale à la Ciudad Deportiva de Las Rozas à Madrid, et avec la tête haute lors du dernier match de la phase de groupes contre la Slovaquie. Par la suite, ils se sont déjà habillés en short et des bottes ont été enfilées.

En milieu de matinée, l’équipe espagnole dirigée par Luis Enrique a effectué une séance d’entraînement préparatoire à l’affrontement à La Cartuja ce mercredi à 18h00.

Plus tard, après midi, l’ailier et capitaine de Chelsea, César Azpilicueta, a participé à une conférence de presse devant les médias pour faire le point sur le tournoi et a apprécié que le duel contre la Slovaquie est “à vie ou à mort”.

Mardi, veille du match contre les Slovaques, l’équipe nationale reprend l’entraînement le matin, et se rend à Séville dans l’après-midi en AVE. Une fois là-bas, Luis Enrique et l’azulgrana Sergio Busquets Ils apparaissent lors de la conférence de presse d’avant-match.