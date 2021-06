Euro 2020: la star de l’Angleterre et de Man Utd Luke Shaw sur les critiques de Harry Kane

Luke Shaw a soutenu l’attaquant anglais Harry Kane pour réussir à l’Euro 2020 (Photo: .)

Luke Shaw a salué Harry Kane comme le “meilleur attaquant du monde” et a soutenu son coéquipier anglais pour réussir à l’Euro 2020.

Le capitaine des Three Lions, Kane, n’a pas encore marqué le pas lors du tournoi et a eu du mal à avoir un impact sur le match nul et vierge contre l’Écosse avant d’être remplacé en seconde période.

Mais le défenseur de Manchester United, Shaw, insiste sur le fait que le camp anglais n’est pas concerné par la forme de Kane et s’attend à ce qu’il produise la marchandise quand cela compte.

“Il n’y a aucune inquiétude du tout”, a déclaré Shaw. «Pour moi, Harry est le meilleur attaquant du monde.

«Il est une partie très importante de cette équipe. En fait, presque la partie la plus importante de l’équipe.

“Qu’il n’ait pas été à son meilleur ou non, c’est un joueur crucial pour nous. Si ses performances ne sont pas celles attendues, cela se produit dans les tournois de football et vous pouvez marquer un but à tout moment.

«C’est un joueur tellement crucial sur et en dehors du terrain. Il a tout notre soutien et je ne suis pas du tout inquiet.

L’Angleterre de Gareth Southgate a remporté une victoire 1-0 sur la Croatie lors de son premier match de l’Euro, mais a été ramenée sur terre vendredi dernier après un match nul et vierge contre l’Écosse.

Alors que l’Angleterre est toujours prête à se qualifier pour les huitièmes de finale avant son dernier match de groupe contre la République tchèque mardi soir, la manière dont l’impasse à Wembley était préoccupante.

Shaw a ajouté: “Bien sûr, il est indéniable qu’il y a beaucoup de déception. Il doit toujours y avoir une attente. L’équipe que nous avons est sans aucun doute très forte avec le talent que nous avons.

«Peut-être que cela nous a ramenés sur terre et nous a fait réaliser que ce ne sera pas facile. Chaque match sera difficile.

«Notre objectif est d’être ici pour sept matchs et c’est un point dans la bonne direction. Nous allons nous asseoir et regarder le match en arrière et analyser ce que nous devons faire mieux car il y a des choses que nous aurions pu faire mieux en équipe.



L’Angleterre a été tenue en échec par l’Écosse (Photo: .)

« Entre nous tous, nous exigeons toujours des normes élevées et c’est un fait, nous devons toujours livrer et faire de notre mieux. Peut-être que lors du match contre l’Écosse, nous n’étions pas à notre meilleur niveau et cela se voit. Mais c’est une autre feuille blanche.

“Nous avons encore un autre gros match mardi et nous devons oublier celui-ci et être prêts.”

Il y a eu des appels pour que Kane soit abandonné pour le match contre la République tchèque, mais Southgate a également apporté son soutien au joueur de 27 ans et a confirmé qu’il commencerait.

“C’est notre joueur le plus important, cela ne fait aucun doute, vous n’avez qu’à regarder son record de buts avec nous pour voir l’importance pour l’équipe”, a déclaré Southgate.

“Il est fondamental non seulement avec les buts qu’il marque, le jeu de préparation et tout ce qu’il apporte. Je sais qu’il y aura beaucoup de questions qui seront posées à son sujet en ce moment, mais il est déjà passé par là une centaine de fois.

“J’ai occupé ce poste et j’ai répondu à ces questions plusieurs fois auparavant et il a défini les objectifs et je m’attends à ce qu’il en soit de même pour l’avenir.”

