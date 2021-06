Euro 2020: La triste Angleterre maintenue dans l’impasse de Wembley en affrontant l’Écosse

Harry Kane a subi une autre soirée difficile contre l’Écosse (Photo: .)

L’Angleterre s’est vu remettre un test de réalité qui donne à réfléchir à Wembley vendredi soir alors que l’Écosse a obtenu un match nul et vierge très louable lors de son affrontement dans le groupe D de l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate a débuté sa campagne avec succès le week-end dernier contre la Croatie, mais n’a pas réussi à s’appuyer sur cette plate-forme et a livré une performance nerveuse et tiède contre une Écosse résiliente qui n’a sans doute pas eu la chance de ne pas partir avec les trois points.

Après avoir apporté quatre changements à sa formation de départ et enhardi par le retour de Kieran Tierney d’Arsenal, l’Écosse a pris le meilleur départ et a porté la plus grande menace dans la période d’ouverture.

Che Adams aurait peut-être ouvert le score dès la quatrième minute après le jeu d’approche intelligent de Stephen O’Donnell, mais l’effort de l’attaquant de Southampton manquait de conviction et a été bloqué en route vers le but par John Stones.

L’arrière latéral de Motherwell O’Donnell était une menace constante sur la droite et a forcé Jordan Pickford à effectuer un superbe arrêt à 10 minutes de la pause avec le gardien d’Everton nécessitant une forte main droite pour empêcher une volée basse cinglante.



Une tête de John Stones contre le poteau était le but le plus proche de l’Angleterre (Photo: .)

À l’autre bout, l’Angleterre manquait cruellement de cohésion en attaque, Harry Kane et Raheem Sterling luttant pour avoir un impact.

En effet, le plus proche de l’équipe locale est venu à un but dans la période d’ouverture est venu lorsque Stones a tonné une tête à bout portant contre le poteau alors qu’il n’était pas marqué à seulement six mètres du but.

Plus : Euro 2020



Gareth Southgate a choisi de ne pas faire de changement au début de la seconde mi-temps et un effort de Reece James de loin, l’Angleterre a de nouveau travaillé en attaque.

En effet, James a été obligé à l’autre bout pour maintenir le niveau des scores lorsqu’il a dirigé la volée adroite de Lyndon Dykes hors de la ligne, ce qui a finalement incité Southgate à présenter Jack Grealish.

Le talisman de la Villa, cependant, n’a guère eu d’impact et de la même manière, Marcus Rashford, qui est venu pour un Kane hors du commun, a été privé de service.

PLUS : “C’était fou” – La star d’Arsenal, Bukayo Saka, distingue son coéquipier anglais “malade” Jack Grealish après avoir entraîné le monde

PLUS : L’Angleterre n’a rien à gagner et tout à perdre contre la meilleure équipe écossaise depuis une génération

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();