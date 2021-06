Euro 2020: l’acolyte de Macron Beaune raillé les célébrations France-Allemagne | Monde | Nouvelles

in

Le ministre français des Affaires européennes a publié un tweet avec une photo du match de football avec un message de célébration : “Et à la fin, la France gagne !” Mais le tweet a été repris par Eric Noirez, militant de Génération Frexit, qui s’est rapidement moqué de M. Beaune en faisant allusion à la France ne gagne pas contre l’Allemagne lorsqu’il s’agit de prendre des décisions à Bruxelles.

Il a écrit : “C’est pas comme à Bruxelles, hein ?!”

Le militant du Frexit a poursuivi en écrivant : “Si l’Allemagne avait gagné, Clément Beaune nous aurait dit ‘et au final, c’est l’Europe qui gagne’ : c’est pratique l’euro pour les européistes”.

Le leader de la Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, a également tweeté : « Nous ne cracherons jamais sur une victoire contre l’Allemagne !

“Gros match défensif des bleus !”

Le propre but du joueur allemand Mats Hummels a permis à la France de remporter une victoire serrée 1-0 sur l’Allemagne à Munich lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 mardi.

Avant l’un des matchs les plus attendus de la compétition, il y a eu un incident bizarre juste avant le coup d’envoi lorsqu’un manifestant a été parachuté dans le stade, s’est écrasé et a blessé deux supporters, avant d’atterrir lourdement sur le terrain et d’être emmené par la sécurité.

L’UEFA a confirmé que “plusieurs personnes” étaient soignées à l’hôpital pour des blessures causées par le manifestant.

L’instance dirigeante du football européen a déclaré que “les autorités judiciaires prendront les mesures nécessaires” pour ce qu’elle a qualifié d’acte “imprudent et dangereux”.

“Cet acte inconsidéré – qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour un grand nombre de personnes présentes – a causé des blessures à plusieurs personnes assistant au match qui se trouvent actuellement à l’hôpital et les autorités judiciaires prendront les mesures nécessaires.

“L’UEFA et ses partenaires sont pleinement engagés dans un tournoi EURO 2020 durable et de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre pour compenser les émissions de carbone.

“La mise en scène du match n’a heureusement pas été impactée par une action aussi imprudente et dangereuse, mais plusieurs personnes ont néanmoins été blessées.”

Le compte Twitter allemand de Greenpeace a confirmé que le coup était une protestation contre le sponsor du tournoi Volkswagen, exigeant la fin de la vente de voitures à essence et diesel.

Lorsque le match a commencé, il a été remporté 1-0 par la France après un but contre son camp de Mats Hummels en première mi-temps.