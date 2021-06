Euro 2020 : l’alliée d’Angela Merkel exhorte l’UEFA à arracher la finale de l’Euro 2020 à l’Angleterre | Politique | Nouvelles

in

L’eurodéputé allemand Peter Liese, du parti CDU du chancelier, s’est joint au chœur des politiciens exhortant l’UEFA à déplacer les matches du Royaume-Uni. Dans un communiqué, il a déclaré : « Notre santé est prioritaire. La diffusion de la variante Delta rend impossible pour 40 000 spectateurs de voir le match final dans le stade de Londres.

M. Liese, médecin et membre de la commission de la santé du Parlement européen, a ajouté : « Les sites alternatifs ne devraient pas être choisis par l’UEFA en fonction de l’endroit où le plus de spectateurs sont autorisés, mais en fonction du stade ou de la ville qui a le meilleur concept d’hygiène et où la protection de la santé est la meilleure garantie.

L’Allemand a envoyé le même message dans une lettre au président de l’UEFA Aleksander Ceferin, l’exhortant à choisir un autre lieu pour la finale en fonction de la santé publique.

Il a déclaré que Budapest ne devrait pas être envisagée car c’est la seule capitale européenne accueillant le tournoi qui a autorisé la pleine capacité de son stade.

Interrogée sur la finale hier, Mme Merkel n’a pas demandé que le match soit déplacé mais a giflé l’UEFA avec un avertissement.

Le chancelier allemand a déclaré : « Le Royaume-Uni est une zone de variantes virales, ce qui signifie que nous imposerons une quarantaine de 14 jours à toute personne revenant du Royaume-Uni.

« Il y a très peu d’exceptions à cela.

“Et j’espère que l’UEFA assumera cette responsabilité, et je ne pense pas que ce serait une bonne chose s’il y avait des stades pleins là-bas.”

Le Premier ministre italien Mario Draghi a lancé un avertissement similaire à l’UEFA concernant la tenue de la finale à Wembley.

Il a demandé que le match soit déplacé à Rome, plutôt que dans un “pays où les infections augmentent rapidement”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était favorable au déplacement de la finale, le Premier ministre italien a déclaré: “Oui… je vais travailler pour que cela se produise dans un pays où les nouvelles infections à coronavirus ne sont pas en augmentation.”

Le gouvernement a rejeté les efforts européens pour déplacer les demi-finales et la finale loin de Wembley.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Je pense que ces euros se passent très bien et la finale devrait avoir lieu à Wembley.

À LIRE : L’ambassadeur de l’UE se moque de Boris à l’occasion de l’anniversaire du Brexit et fait l’éloge de l’Écosse

Wembley sera autorisé à ouvrir jusqu’à 75% de sa capacité de 90 000 pour les trois matches après qu’un accord a été conclu entre le gouvernement et l’UEFA.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: “Nous sommes ravis que davantage de fans puissent désormais traverser les tourniquets de Wembley et profiter de la finale de l’Euro 2020. Alors que nous continuons à progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité. Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à davantage de fans de voir l’action en direct. »

Le président de l’UEFA, M. Ceferin, a ajouté: “Je suis reconnaissant au Premier ministre et au gouvernement britannique pour leur travail acharné dans la finalisation de ces arrangements avec nous, pour faire de la phase finale du tournoi un grand succès à Wembley.”

L’Organisation mondiale de la santé s’est déclarée préoccupée par le fait que les villes hôtes assouplissent leurs restrictions contre les coronavirus.

Robb Butler, directeur exécutif du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, a ajouté : « Les cas de COVID-19 sont déjà en augmentation dans la zone où auront lieu les matchs. »