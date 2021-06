Euro 2020 : l’Anglais Jack Grealish est comme Luis Figo et doit débuter contre la République tchèque, selon Jose Mourinho

Jack Grealish n’a joué que 26 minutes dans le tournoi jusqu’à présent (Photo de Nick Potts – Pool/.)

Jose Mourinho a comparé le skipper d’Aston Villa Jack Grealish à la légende portugaise Luis Figo et a déclaré que le meneur de jeu devait commencer pour l’Angleterre contre la République tchèque.

Grealish n’a pas encore commencé dans le tournoi et n’a joué que 26 minutes lorsqu’il est sorti du banc lors d’un match nul 0-0 contre l’Écosse vendredi dernier.

Il y a eu de plus en plus d’appels pour que Grealish obtienne le feu vert contre la République tchèque, les Three Lions ayant besoin d’une victoire pour dominer leur groupe.

Et Mourinho pense qu’il est temps de commencer le milieu de terrain, qu’il a comparé à l’ancienne star du Real Madrid et de Barcelone Figo.



Figo a joué sous Mourinho à l’Inter Milan (Photo de Richard Heathcote/.)

“L’Angleterre ressemble à une équipe timide, ils ont donc besoin de Jack Grealish contre la République tchèque ce soir”, a déclaré Mourinho au Sun.

«Il a l’air d’avoir toujours été sur cette scène.

« Le gars est courageux. Le gars n’a jamais joué de match européen pour son club mais il arrive en équipe nationale et n’a peur de rien.

‘Il risque. Il joue. Il perd le ballon. Il crée. Il donne des coups de pied aux gens. Les gens lui donnent un coup de pied. Il crée de l’instabilité chez les adversaires.

«Et il gagne des coups francs.

«Vous gagnez des coups francs dans de larges zones, puis vous jouez avec Harry Maguire ou Tyrone Mings ou John Stones et Harry Kane – et l’Angleterre est puissante sur les coups de pied arrêtés.

« L’Angleterre avait l’air d’une équipe timide contre l’Écosse parce qu’elle était une équipe sans cette chose que Grealish a.

«Je n’aime pas comparer les joueurs – et Luis Figo était à un niveau différent – ​​mais Grealish est comme Figo en ce sens qu’il exigera le ballon.

« Il dit : « Donnez-moi le ballon et je vais résoudre ce problème ! »

« Grealish n’a pas joué de manière incroyable lorsqu’il est entré en jeu contre l’Écosse, mais combien de fois a-t-il eu le ballon ? Combien de fautes ont-ils commis sur lui ? Combien de un contre un a-t-il créé ? L’Angleterre a besoin de ces qualités.

Plus : Royaume-Uni



L’Angleterre s’est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à des résultats ailleurs hier soir, mais elle aura hâte de dominer son groupe, car elle pourrait affronter la France si elle terminait deuxième.

Southgate devrait mélanger sa ligne de front à Wembley, tandis que Harry Maguire pourrait faire son premier départ en près de deux mois après s’être remis d’une blessure aux ligaments de la cheville.

