Euro 2020 : l’Angleterre termine en tête du groupe D alors que l’Ecosse s’effondre

L’Angleterre a dominé le groupe D tandis que l’Écosse est hors de l’Euro 2020 (.)

L’Angleterre a terminé en tête du groupe D après avoir battu la République tchèque, tandis que l’Écosse s’est retirée de l’Euro 2020 après une défaite contre la Croatie mardi soir.

L’équipe de Gareth Southgate avait besoin d’une victoire à Wembley pour dominer le groupe et la tête de Raheem Sterling à bout portant en première mi-temps était suffisante pour assurer une victoire 1-0.

L’Ecosse, quant à elle, avait besoin d’une victoire pour s’assurer sa place dans les huitièmes de finale et a retrouvé de l’espoir lorsque le but de Callum McGregor en première mi-temps a annulé le premier match de Nikola Vlasic à Hampden Park.

Mais une superbe frappe de Luka Modric à la 62e minute a remis la Croatie devant le but d’Ivan Perisic à 13 minutes de la fin et a assuré une victoire 3-1 aux visiteurs.

Les résultats signifient que l’Angleterre est désormais confrontée à un test difficile lors de la phase à élimination directe, car elle affrontera l’équipe troisième du groupe F, qui pourrait être l’une du Portugal, de la France, de l’Allemagne ou de la Hongrie.

La victoire de la Croatie leur a assuré la deuxième place du Groupe D, tandis que la République tchèque est également en phase à élimination directe avec sa troisième place.



Le but de Raheem Sterling a scellé la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque (AP)

Plus à venir…

