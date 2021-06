Euro 2020 – L’Angleterre veut sa revanche contre la Croatie

13/06/2021

Les débuts de l’Angleterre à l’Euro marquent la réédition de la demi-finale de la Coupe du monde en Russie qui a élevé Luka Modric au rang de meilleur joueur du tournoi et infligé à la génération anglaise une défaite historique à venger.

Les 63 minutes qui se sont écoulées entre le coup franc de Kieran Trippier et le match nul d’Ivan Perisic, dans lequel l’Angleterre s’est retrouvée en finale 50 ans plus tard, est le sentiment que Mason Mount et Phil Foden ont vu de chez eux et qu’ils vont essayer d’imiter et de s’améliorer. dans ce tournoi.

Bien que seulement trois ans se soient écoulés, l’écart entre l’Angleterre et la Croatie s’est creusé. Les Croates ont baissé leur niveau à mesure que leur équipe vieillissait. Parce que c’est la clé de la rencontre. Une équipe qui s’est rajeunie et qui développe son talent, comme l’anglais, et une autre qui draine la qualité d’une des meilleures générations de son histoire.

Modric, Perisic, Rebic, Brozovic, Vie sont quelques-uns des piliers qui étaient déjà en 2018 et qui se répètent pour ce rendez-vous. L’équipe tourne autour du joueur du Real Madrid, qui après une saison épuisante a encore de l’essence dans son réservoir pour une dernière danse. De nombreuses options des Croates dépendront de l’inspiration de Modric pour vaincre le milieu anglais, rechargé si Gareth Southgate a cinq défenseurs.

Contre la préparation anglaise a joué ça Southgate n’a pas pu compter sur les joueurs de Chelsea et Manchester City lors des matchs amicaux d’échauffement. Deux matchs, contre l’Autriche (1-0) et la Roumanie (1-0), qui ont mis en évidence que lorsque Harry Kane ne marque pas ou ne joue pas, l’Angleterre a des problèmes de buts.

Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden et Marcus Rashford doivent intervenir lorsque leur star ne se présente pas. L’attaquant de Tottenham Hotspur est l’un des hommes qui ont connu la défaite à la première personne des prolongations de Moscou, aux côtés de Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson et Rashford.

Le reste, de nouveaux visages qui ont émergé des catégories inférieures de l’équipe nationale, avec divers titres et finales au fil des ans, et qui ont vécu avec le souvenir jour après jour du tournoi de 1996, celui qui marque en demi-finale l’Angleterre en tête d’un championnat d’Europe.

L’Angleterre a une chance de venger 2018 et de commencer une Coupe d’Europe avec triomphe qui se joue pratiquement dans son intégralité à domicile. S’ils atteignaient la finale, six des sept matches se joueraient à Wembley, c’est-à-dire tous sauf les quarts de finale.

Alignements possibles

Angleterre : Pickford ; Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier ; Riz, Mont ; Sancho, Kane et Foden.

Croatie : Livakovic ; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol ; Brozovic ; Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic ; et Rébic.

Arbitre : Daniele Orsato (ITA).

Stade : Wembley (Londres).

Heure: 15h00