Euro 2020 : l’appel de Sacha Baron Cohen à Facebook et Twitter pour abus

La star de Borat, Sacha Baron Cohen, a imploré les magnats des médias sociaux d’éradiquer le racisme sur leurs plateformes, à la suite d’attaques dégoûtantes contre des joueurs de football après la défaite de l’Angleterre à l’Euro 2020.

Les stars ont dénoncé le sectarisme sur les réseaux sociaux après que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été la cible d’abus racistes après avoir raté leurs pénalités lors de la fusillade d’hier soir, l’Italie remportant finalement le trophée convoité.

Alors que Piers Morgan et Giovanna Fletcher ont dénoncé les abus lundi matin, de nombreux adeptes ont pris sur eux d’inonder la page publique de chaque joueur d’amour, dans le but de noyer la haine.

Pour son propre compte, le nominé aux Oscars Sacha a lancé un appel passionné aux dirigeants de ces plateformes pour « débarrasser le racisme » de leurs chaînes.

Il a écrit sur Twitter lundi: ” Hey Mark Zuckerberg & @jack Dorsey – Facebook et Twitter propagent des attaques racistes contre ces athlètes noirs.

«Le racisme en ligne conduit à des crimes haineux dans le monde réel. Il est temps de débarrasser une fois pour toutes le racisme de vos plateformes !’

Hey Mark Zuckerberg & @jack Dorsey — Facebook et Twitter propagent des attaques racistes contre ces athlètes noirs. Le racisme en ligne mène à des crimes haineux dans le monde réel. Il est temps de débarrasser une fois pour toutes le racisme de vos plateformes !#StopHateForProfit pic.twitter.com/gBINSykRsc – Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) 12 juillet 2021

Il a ajouté le tag #StopHateForProfit, ainsi que des photos des joueurs.

En réponse à l’abus, Twitter a publié une déclaration condamnant le sectarisme et a déclaré qu’il avait supprimé un certain nombre de comptes de la plate-forme.

Une déclaration à Metro.co.uk disait: ” Les abus racistes odieux dirigés contre les joueurs anglais hier soir n’ont absolument pas leur place sur Twitter. Au cours des dernières 24 heures, grâce à une combinaison d’automatisation basée sur l’apprentissage automatique et d’examen humain, nous avons rapidement supprimé plus de 1 000 Tweets et suspendu définitivement un certain nombre de comptes pour violation de nos règles – dont la grande majorité nous nous sommes détectés de manière proactive à l’aide de la technologie.

« Nous continuerons à prendre des mesures lorsque nous identifierons des Tweets ou des comptes qui enfreignent nos politiques.

Nous nous sommes engagés de manière proactive et continuons de collaborer avec nos partenaires de la communauté du football pour identifier des moyens de lutter collectivement contre ce problème et continuerons de jouer notre rôle pour lutter contre ce comportement inacceptable, à la fois en ligne et hors ligne.

De même, Facebook a déclaré qu’il supprimait les commentaires et les comptes et prendrait des mesures contre ceux qui enfreignent les règles de la plate-forme.

Un porte-parole a déclaré: “Personne ne devrait avoir à subir des abus racistes où que ce soit, et nous ne le voulons pas sur Instagram. Hier soir, nous avons rapidement supprimé les commentaires et les comptes dirigeant des abus contre les footballeurs anglais et nous continuerons à prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos règles.

« En plus de notre travail pour supprimer ce contenu, nous encourageons tous les joueurs à activer les mots cachés, un outil qui signifie que personne ne doit voir d’abus dans leurs commentaires ou leurs messages privés.

“Rien ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à protéger notre communauté contre les abus.”

