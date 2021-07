Euro 2020 : Laurence Fox s’excuse d’avoir espéré que l’Angleterre perde après s’être agenouillée

Laurence a répondu à ses commentaires sur le fait de vouloir que l’équipe anglaise perde (Photo: Rex/.)

Laurence Fox a déclaré qu’il avait fait un “pas de trop” en souhaitant que l’équipe d’Angleterre se retire de l’Euro au premier tour après s’être agenouillé.

Avec l’équipe maintenant en phase finale, après une victoire 2-1 sur le Danemark mercredi soir à Wembley, l’acteur devenu homme politique a déclaré que même si ses commentaires précédents n’étaient pas demandés, il ne soutenait toujours pas l’équipe à genoux. .

S’adressant à Twitter jeudi, Laurence – qui est le chef du Reclaim Party – a partagé un long fil dans lequel il a abordé le geste, qui est considéré comme un appel à l’égalité non seulement dans le sport mais dans tous les aspects de la société.

‘Droite. C’est difficile à admettre quand on a fait une erreur, mais comme je le dis à mes enfants, il est important de le reconnaître quand on pense l’avoir fait. Alors voilà », a commencé Laurence sur les réseaux sociaux. “J’ai toujours été derrière l’Angleterre dans n’importe quel sport et n’importe quelle équipe anglaise dans n’importe quelle compétition.”

Il a poursuivi: “Je pense que l’Angleterre est le pays le plus fantastique du monde. Nous avons tellement fait pour promouvoir l’égalité dans ce pays que les gens aspirent à venir ici et à faire du Royaume-Uni leur maison.

“C’était donc décourageant de voir l’équipe d’Angleterre de football s’agenouiller pour “l’égalité””

La star de White Lines, qui a longtemps partagé son aversion pour le genou, a déclaré qu’il considérait que ce geste était une “profond insulte à ceux qui travaillent sans relâche pour tout ce que nous avons accompli pour devenir la société véritablement inclusive, chaleureuse et accueillante que nous sommes tout fait partie de’.



Le capitaine anglais Harry Kane a été vu en train de prendre le genou hier soir (Photo: . Europe)

Cependant, en partageant son sentiment antérieur, il a admis qu’il avait franchi la ligne, alors qu’il s’excusait d’avoir “être un con”.

Laurence a écrit: «Mais dire que je veux que l’Angleterre perde juste à cause de leur agenouillement, c’est un pas de trop. J’aurais juste dû dire ce que je ressentais à propos de l’agenouillement et continuer à soutenir l’équipe.

«Ce sont des jeunes hommes. Leurs intentions sont sans aucun doute nobles, même si je continue à être catégoriquement en désaccord avec ce qu’ils font, dire que je veux qu’ils perdent ne sert à rien, surtout à une époque où le moral national aurait besoin d’un coup de pouce.

“Vous pouvez détester l’agenouillement et aimer l’équipe, c’est donc ce que je vais faire.”

1 – Exact. C’est difficile à admettre quand vous avez fait une erreur, mais comme je le dis à mes enfants, il est important de le reconnaître quand vous pensez l’avoir fait. Alors voilà. J’ai toujours été derrière l’Angleterre dans n’importe quel sport et n’importe quelle équipe anglaise dans n’importe quelle compétition. — Laurence Fox â????ð????¼ð????¬ð????§â????ð????¼ (@LozzaFox) 8 juillet 2021

Dire qu’il veut voir “la politique retirée du football”, il veut que les fans “reprennent simplement le plaisir du beau jeu” qui, selon lui, “nous rassemble”.

Pourtant, Laurence n’avait pas fini de claquer le geste, frappant à l’idée d’enfants agenouillés dans la cour de récréation.

« Est-ce qu’ils savent pourquoi ils s’agenouillent ? Je ne le fais certainement pas. C’est triste, inutile et source de division », a-t-il déclaré, avant de revenir à sa déclaration initiale. «Mais encore une fois, souhaiter que votre équipe perde parce qu’elle a adhéré à ces ordures. Alors voilà. Je suis désolé d’être un con.’

Le mois dernier, Laurence a décrit les footballeurs anglais comme des ” bébés millionnaires éveillés “, affirmant qu’il était ” gêné d’être britannique “, tandis que dans un autre, il a déclaré que les huées de ceux à genoux étaient ” une belle chose à entendre “.

Il a écrit: “Je suis gêné d’être britannique. J’espère que toute autre équipe que la nôtre gagnera dans toute entreprise sportive future. Dites-moi une seule chose pour modérer ma réflexion ?

Plus: Black Lives Matter



«Un millionnaire a réveillé des bébés pour protester contre les inégalités avec deux cent mille dollars par semaine. Nous méritons tout ce qui vient.

« Des hommes faibles. Faible.’

Laurence a ajouté ses vœux pour les adversaires de l’Angleterre: “Mes prières vont à la Croatie, à la République tchèque et à l’Écosse. Faites tomber ces bébés anglais réveillés.

PLUS : Laurence Fox affirme que sa carrière d’actrice est « terminée » pour défendre les tweets « pédophiles »

PLUS : GB News ne pouvait même pas épeler correctement Laurence Fox – et ce n’est même pas la moitié

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();