Euro 2020 – L’Autriche entre dans l’histoire avec ses débuts victorieux contre la Macédoine du Nord

in

13/06/2021

Le à 20h15 CEST

Lors des débuts historiques de la Macédoine du Nord à un championnat d’Europe, L’Autriche a doublé et remporté pour la première fois la phase finale de la compétition. Il l’a essayé en 2008, 2016, jusqu’à ce que le troisième soit le charme, grâce au 3-1 qu’il a endossé les « Red Lynxes ».

AUS

MKD

L’Autriche

Bachmann ; Lainer, Dragovic (Lienhart, 46′), Hinteregger, Ulmer ; Baumgartner (Gregoritsch, 58′), Laimer (Baumgartlinger, 90′), Schlager (Ilsanker, 90′), Alaba ; Sabitzer; Kalajdzic (Arnautovic, 58′).

Macédoine du Nord

Dimitrievski ; Nikolov (Bekhtulai, 64′), Ristovski, Velkovski, Musliu (Ristovski, 87′), Alioski ; Bardhi (Trickovski, 82′), Ademi, Elmas ; Pandev, Trajkovski (Kostadinov, 63′).

Buts

1-0 M. 18 Lainer. 1-1 M. 28 Pandev. 2-1 M. 78 Gregoritsch. 3-1 M. 90 Arnautovic.

Arbitre

Andreas Ekberg (Suisse). TA : Lainer (85′) / Trajkovski (42′), Alioski (52′).

Incidents

Journée 1. Arena Națională. 15 000 téléspectateurs.

Franco Foda a surpris d’emblée avec un onze qui a commencé avec David Alaba comme libéro, malgré son apparition dans toutes les formations en tant que milieu de terrain gauche. L’actuel joueur du Real Madrid était chargé de sortir l’équipe du fond avec solidité, et les Autrichiens ont fait mieux à l’Arena Nationala. La défense de Dimitrievski n’a pas tenu le coup même 20 ‘avec le siège: une passe précise de Sabitzer a trouvé l’assaut de Lainer pour ouvrir la boîte en faveur de ‘Wunderteam’.

Mais l’épopée de Macédoine a fait ressortir toute la volonté du novice. Les hommes d’Angelovski ont commencé à se serrer contre le but autrichien. Et avant une demi-heure, ils pouvaient trouver le prix. Qui mais la légende. Goran Pandev, celui qui a promis de se qualifier pour la première fois, s’est une nouvelle fois habillé de gloire avec les débuts en tant que buteur des ‘Red Lynx’ à l’Euro. Il a profité d’une erreur catastrophique de Bachmann et a lié les actions.

Avec l’égalisation à la mi-temps, Foda est entré dans l’équipe. Il entra à Lienhart et a libéré Alaba de ses responsabilités défensives. La toute nouvelle signature merengue a fait beaucoup plus d’incursion dans les locaux de Dimitrievski, qui s’est montré avec quelques arrêts avant le malheur. Il a mal mesuré dans un centre d’Alaba et Gregoritsch, récemment admis, a anticipé l’expédition pour donner l’avantage à l’Autriche.

Et, pour confirmer que le triomphe était sur le banc, Arnautovic est également entré sur le terrain avec le but sous la botte. Il s’est débarrassé de Dimitrievski et a condamné le duel à 3-1, le célébrant avec des cris de défi. L’Autriche, enfin, a revendiqué la victoire dans un Euro.