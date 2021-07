Euro 2020 : le casting de Love Island sera-t-il autorisé à regarder la finale ?

Les stars de Love Island vivent toujours dans le bonheur dans une villa espagnole (Photo: ITV)

Les stars de Love Island ont raté une partie des progrès de l’Angleterre pendant l’Euro 2020 alors qu’elles se concentrent sur le bronzage, les rendez-vous et le crack dans une villa en Espagne, où elles se trouvaient depuis avant le début de cette série le 28 juin.

Ils aiment Sharon Gaffka, Hugo Hammond et Lucinda Strafford ont été parfaitement inconscients alors que des célébrités comme Amanda Holden, James Norton, Simon Cowell et Craig David ont envoyé des messages de soutien dimanche.

Alors que la nation espère que le football reviendra enfin à la maison lorsque l’équipe masculine affrontera l’Italie à Wembley à 20 heures ce soir, les insulaires attendront nerveusement d’entendre leur sort dans un recouplage qui verra la personne célibataire restante larguée.

L’équipe sexy de singletons n’a aucune idée que l’Angleterre est en finale de l’Euro 2020, mais comme il s’agit de la première finale majeure de l’équipe masculine en 55 ans, une certaine allocation sera sûrement accordée pour permettre à la villa de Love Island de s’accorder, non? Droite?

Le casting de Love Island sera-t-il autorisé à regarder la finale Angleterre-Italie ?



Peu importe ce dont ils parlent, ce ne sera pas le football (Photo: ITV)

Droite!

ITV a confirmé à Metro.co.uk que les insulaires de cette année pourront effectivement regarder la finale de l’Euro 2020.

L’épisode de ce soir de Love Island, qui a été repoussé d’une heure, verra la nouvelle bombe Teddy Soares avoir quatre rendez-vous avant de décider avec quelle fille s’associer.



Le nouveau garçon Teddy fait son choix (Photo: ITV)

Il choisit Kaz Kamwi, Rachel Finni, Sharon Gaffka et Faye Winter.

Les choses pourraient devenir tendues car les quatre filles se sentent prêtes pour Teddy, mais le pouvoir est entre ses mains car il doit choisir quelle fille il veut mieux connaître.

Il n’a pas longtemps à choisir car plus tard dans la soirée, il y a un recouplage – et c’est la décision des garçons.

La fille qui est toujours célibataire à la fin sera à la porte. Le saurons-nous ce soir, ou les producteurs nous taquineront-ils à nouveau ?

Love Island continue ce soir à 22h sur ITV.

