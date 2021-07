Euro 2020 : le drapeau arc-en-ciel confisqué aux supporters danois par la sécurité

Le personnel de la capitale azerbaïdjanaise a été photographié en train de saisir le drapeau arc-en-ciel (Photo : AP/.)

La sécurité du stade de Bakou a semblé confisquer un drapeau LGBT à deux supporters danois avant le quart de finale de l’Euro 2020 contre la République tchèque.

Les photographes ont capturé le moment où deux gardes se sont approchés des deux hommes et ont pris leur drapeau, déclenchant une réaction des fans.

Cela survient après que l’UEFA a interdit la publicité utilisant des couleurs arc-en-ciel lors des matches de quart de finale en Azerbaïdjan et en Russie.

Dans un communiqué, l’organisme de football a déclaré qu’il “exige de ses sponsors qu’ils s’assurent que leurs œuvres sont conformes à la législation locale”.

La semaine dernière, l’UEFA a rejeté la demande du maire de Munich d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match de l’Allemagne contre la Hongrie.

Dieter Reiter a déclaré qu’il souhaitait utiliser les couleurs du drapeau de la fierté pour protester contre le bilan de la Hongrie en matière de droits des LGBT, citant une législation interdisant aux homosexuels d’apparaître dans les supports pédagogiques destinés aux moins de 18 ans.



Cela vient après que l’UEFA a interdit la publicité utilisant des couleurs arc-en-ciel lors des matchs de quart de finale à Bakou et à Saint-Pétersbourg (Photo: AP)



La sécurité du stade a approché les deux hommes pour retirer le drapeau de la fierté (Photo: AP)



L’un des hommes semble protester lors du quart de finale d’aujourd’hui contre la République tchèque (Photo: ./.)



La confiscation a déclenché une grande réaction de la part des autres supporters à proximité (Photo: AP)

L’UEFA a déclaré qu’elle avait dû décliner la demande en raison de son “contexte politique”, que le maire a qualifié de “honteux”.

Alors qu’il s’en tenait à ses armes et défendait la décision, le corps a changé son icône Twitter en une icône aux couleurs de la fierté.

Arguant que son rejet n’était pas politique, l’organisation a déclaré: “Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l’équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir avec l’Allemagne”.

“Pour l’UEFA, l’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique mais un signe de notre engagement en faveur d’une société plus ferme et diversifiée”.

L’UEFA a proposé des dates alternatives pour que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel.

