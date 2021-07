Euro 2020: le héros de Man Utd Peter Schmeichel réagit alors que le Danemark atteint les demi-finales

Peter Schmeichel était « émotif » et « fier » après que le Danemark ait atteint la demi-finale de l’Euro 2020 (Photos : ./beIN SPORTS)

Peter Schmeichel était « émotif » et « fier » après que le Danemark ait battu la République tchèque pour atteindre les demi-finales de l’Euro 2020.

Une victoire 2-1 sur les Tchèques à Bakou a permis au Danemark de se qualifier pour les demi-finales des Championnats d’Europe pour la première fois depuis 1992.

Les Danois ont connu un début de tournoi traumatisant après avoir vu le milieu de terrain Christian Eriksen subir un arrêt cardiaque sur le terrain lors de leur premier match contre la Finlande.

La star de l’Inter Milan s’est heureusement remise de son effondrement et a soutenu l’équipe, d’abord depuis son lit d’hôpital et plus récemment depuis chez lui.

Le Danemark a terminé deuxième du groupe B derrière la Belgique, la mieux classée, et a battu le Pays de Galles lors d’un affrontement unilatéral en huitièmes de finale à Amsterdam.

Alors que les buts ne sont pas venus aussi librement dans une égalité tendue avec la République tchèque, les buts de Thomas Delaney et Kasper Dolberg en première mi-temps ont permis à l’équipe de Kasper Hjulmand de progresser.

Réagissant à la victoire du Danemark, la légende de Manchester United Schmeichel a déclaré à bein SPORTS: “Je dois dire que Kasper Hjulmand et ses joueurs continuent de m’impressionner et de continuer à produire quelque chose qui sort de l’ordinaire.

«Mon dieu, quelle performance de cette équipe. Quand on pense qu’il y a deux semaines aujourd’hui, ces joueurs ont vu un coéquipier faire un arrêt cardiaque sur le terrain. Ils en ont tous été blessés.

« Pour atteindre la demi-finale et jouer si bien, je suis juste très, très fier. C’est très émotif.

“Je ne dirai pas que c’est inattendu parce que j’ai toujours su que cette équipe était très bonne mais vous devez toujours produire les résultats et gagner et ils l’ont fait.

« La défense danoise… mon dieu, à quel point étaient-elles bonnes ? Je suis très fier d’être danois en ce moment. Je suis tellement heureux. Nous sommes en demi-finale et c’est génial !’

