Euro 2020 : le meilleur XI de l’Euro 2020 choisi par AI

Le Championnat d’Europe 2020 s’est terminé avec L’Italie bat l’Angleterre en finale pour remporter le trophée et il est donc temps de constituer le meilleur onze de départ du tournoi en fonction des chiffres fournis suite à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Olocip a utilisé son modèle d’évaluation afin de sélectionner les joueurs qui ont eu le plus d’impact sur le jeu de leurs équipes. Cette valeur est calculée en tenant compte de chaque action du jeu en termes de variation de la probabilité que l’équipe en possession du ballon marque sur ce jeu ou concède un but et le moment du jeu dans lequel ils se produisent.

Ainsi, Danemark sont l’équipe qui a généré le plus de valeur en Euros (23,69) suivie de Italie (22.20), avec Espagne (19,84) arrivant quatrième.

Il convient de noter que ce qui est important n’est pas le nombre d’actions qu’un joueur produit, mais la valeur générée par ces actions.

De même, il est essentiel de prendre en compte le contexte du match dans lequel ces actions se déroulent – période et minute du match, résultat du match et équipe à domicile – car un vainqueur de dernière minute ne peut pas avoir la même valeur qu’un but un joueur marque alors que son équipe est déjà en train de gagner 4-0.

Ainsi, selon l’IA, le Best XI de l’Euro 2020 se compose de Jordan Pickford (Angleterre) dans le but, Harry Maguire (Angleterre), Aymeric Laporte (Espagne) et Mykola Matviyenko (Ukraine) comme défenseurs centraux, Joakim Maehle (Danemark) comme arrière gauche avec Xherdan Shaqiri (Suisse) à droite.

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas) et Pedro (Espagne) sont au milieu de terrain, avec Emil Forsberg (Suède) et Rahim Sterling (Angleterre) sur les flancs et Patrik Schick (République tchèque) en attaque.

Curieusement, malgré sa deuxième place en termes de valeur la plus élevée générée dans le tournoi, l’Italie n’a aucun joueur dans le meilleur XI. Cela signifie que le Azzurri étaient une équipe dans laquelle pratiquement tous les joueurs jouaient un rôle important, avec plus de 11 joueurs inscrivant plus de 1,16 en valeur.

Pendant ce temps, Olocip a créé le deuxième meilleur XI, celui qui se compose de Kasper Schmeichel (Danemark) dans le but ; Jordi Alba (Espagne), Léonard Bonucci (Italie) et Manuel Akanji (Suisse) en défense, Thomas Delaney (Danemark) et Jorginho (Italie) au milieu de terrain ; Ferran Torres (Espagne) et Federico Chiesa (Italie) sur les flancs ; Haris Seferovic (La Suisse), Robert Lewandowski (Pologne) et Romelu Lukaku (Belgique) en attaque.

Par conséquent, selon l’IA, Schick est le MVP de l’Euro 2020 avec une valeur générée de 4,34, tandis que Pedro est le meilleur jeune joueur du tournoi avec une valeur de 2,45.