Euro 2020: le présentateur d’ITV obtient par erreur un selfie avec ‘Jurgen Klopp’

Les téléspectateurs lorrains ont été déconcertés alors que Jonathan Swain partageait fièrement son selfie avec ‘Jurgen Klopp’ dans l’épisode d’aujourd’hui – mais ce n’était certainement pas Jurgen Klopp.

L’Angleterre a battu l’Allemagne hier soir pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020, nous donnant à tous un nouvel espoir qu’il rentre à la maison.

Dans un segment sur le football, la présentatrice Lorraine Kelly a parlé à Jonathan, qui a assisté au match au stade de Wembley et n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur sa soirée.

«Alors que j’entrais dans le stade hier soir, j’ai également rencontré Jurgen Klopp, le manager de Liverpool. Bien sûr qu’il est allemand, dit-il.

“C’était un grand sport hier, discutant avec de nombreux fans anglais.

«Même après le match, il était sur l’épaule de certains supporters anglais, buvant une canette de bière. Juste ici, sur le chemin de Wembley. Quel type formidable il est.



Les téléspectateurs lorrains n’ont pas pu surmonter le cliché de Jonathan (Photo: ITV)

Cependant, même si nous ne doutons pas que Jurgen aurait avalé une canette de bière sur les épaules de certains fans, il n’y avait qu’un seul problème – ce n’était pas lui.

Pour citer la reine Keke Palmer, désolé pour cet homme…

En affluant sur Twitter, les fans ne pouvaient pas en avoir assez de l’erreur, avec beaucoup de recul sur le segment.

“Hahaha, regarde comme il est maquillé”, a commenté l’un d’eux.



Jurgen Klopp ne célébrait probablement pas le résultat d’hier soir aussi fort (Photo: .)

“Oh, il a eu une jument ici hahahaa”, a convenu un autre.

Un adepte a répondu: “Oh mon dieu, je suis mortifié pour lui hahahahahah.”

“Ah, il a été sale et ne le sait même pas”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Comme un téléspectateur a ajouté: “Pense-t-il honnêtement que les têtes de Jurgen sont parties ici pourquoi Klopp célébrerait-il comme ça avec les fans anglais hahahahaha, c’était un grand sport.”

Pétition pour obtenir le vrai Jurgen Klopp lors d’une soirée avec Jonathan Swain?

Lorraine continue les matins de semaine, à 9h, sur ITV.

