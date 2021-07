Euro 2020 : le prince William “voulait que George porte le maillot de l’Angleterre à Wembley”

Le prince George ressemblait à un mini-moi du prince William lors de la finale de l’Euro 2020 – mais il aurait porté un maillot de football s’il n’en tenait qu’à William (Photo: La FA via .)

Le duc de Cambridge aurait voulu que le prince George porte un maillot de football anglais alors que la famille regardait la confrontation des Trois Lions avec l’Italie – mais Kate Middleton “n’était pas enthousiaste”.

Le royal de sept ans était nous tous dimanche soir alors qu’il applaudissait avec incrédulité lorsque l’Angleterre a pris les devants tôt – seulement pour avoir l’air penaud lorsque le sort de tirs au but de l’équipe a frappé à nouveau.

Il a été aperçu portant un costume et une cravate à Wembley – mais aurait eu un look beaucoup moins formel si son père avait fait ce qu’il voulait.

La réclamation vient de la championne de tennis Marion Bartoli qui a rencontré la duchesse de Cambridge à Wimbledon cette semaine.

S’exprimant sur BBC Radio 5 Live, elle a déclaré: “ Hier, j’ai pris le thé de l’après-midi avec la duchesse et c’était vraiment une discussion pour savoir si George serait autorisé à porter le maillot ce soir à Wembley ou non.

« William était d’accord, Kate n’était pas si enthousiaste, alors nous verrons. »

La finale de l’Euro masculin était le deuxième match auquel George a été aperçu après avoir vu l’Angleterre battre ses anciens rivaux allemands deux semaines auparavant.

Le troisième prétendant au trône a “prié” son père de l’emmener au football – et était plus qu’heureux de porter un costume, a affirmé un expert royal.

Duncan Larcombe, ancien rédacteur en chef royal de The Sun, a déclaré que le prince William était le “héros absolu” de George.



Le joueur de sept ans était ravi lorsque Luke Shaw a marqué un but pour l’Angleterre en deux minutes (Photo: Kevin Quigley/EURO20 Newspapers)



Mais il est rentré chez lui déçu comme le reste d’entre nous (Photo: UEFA via .)

Il a dit à OK ! : “William ne l’aurait jamais emmené au football normalement parce que c’était une sortie officielle dans son rôle de président de la FA, mais George a absolument supplié d’être autorisé à venir.

“Kate et William s’efforcent de ne jamais exposer inutilement les enfants aux caméras, mais il leur a finalement tordu le bras.”

M. Larcombe a ajouté: “George idolâtre son père. C’est pourquoi nous l’avons vu si élégant dans son costume – il voulait vraiment s’habiller comme William.’

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Cela survient alors que des centaines de milliers de fans signent une pétition appelant à ce que les personnes qui abusent des footballeurs racialement soient interdites de motifs à vie.

joueurs anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été inondés d’insultes dégoûtantes et d’emojis de singe en ligne après pénalités manquantes.

Le duc de Cambridge a montré son soutien aux joueurs, affirmant qu’il était “écoeuré” par le comportement ignoble.

Tyrone Mings a critiqué la ministre de l’Intérieur Priti Patel après avoir dénoncé les abus racistes un mois après avoir critiqué l’équipe pour avoir pris le genou lors des matchs.

