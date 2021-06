Euro 2020 : le sélectionneur polonais s’exprime après que Wojciech Szczesny se soit à nouveau fait surprendre à fumer

Wojciech Szczesny a été vu en train de fumer avant le match de la Pologne pour l’Euro 2020 contre l’Espagne (Photo: BGFK / SplashNews.com)

L’entraîneur-chef polonais Paulo Sousa a tenté de détourner les critiques de son gardien Wojciech Szczesny vers les médias qui ont photographié le gardien de la Juventus en train de fumer une cigarette avant le match du week-end dernier contre l’Espagne.

Le joueur de 31 ans a été photographié avant de se rendre avec le reste de l’équipe à Séville, où son équipe a remporté un match nul 1-1 contre l’Espagne, ce qui a maintenu les espoirs de la Pologne de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Szczesny a été tristement célèbre en train de fumer dans les douches à St Mary’s en janvier 2015 après qu’Arsenal a été battu 2-0 à Southampton et n’a plus jamais fait d’apparition en Premier League pour les Gunners.

“À cette époque, je fumais régulièrement et le patron le savait très bien”, a déclaré Szczesny au podcast Arsenal Nation l’année dernière, se souvenant de cet incident. «Il ne voulait tout simplement pas que quiconque fume dans les vestiaires et je le savais aussi.

« A cause de l’émotion du match, j’ai fumé une cigarette après le match alors que l’équipe était encore en place. Je suis allé dans le coin des douches, donc c’était à l’autre bout du vestiaire et personne ne pouvait me voir, et J’en ai allumé un.



Wojciech Szczesny a perdu sa place dans l’équipe d’Arsenal après avoir été surpris en train de fumer dans les douches après une défaite contre Southampton en janvier 2015 (Photo: .)

“Il a ensuite dit:” Ecoutez, vous allez être absent de l’équipe pendant un petit moment “, mais il n’y a pas eu de gros accrochages ou de grandes confrontations. J’étais très professionnel à ce sujet.

Alors qu’il a été condamné à une amende de deux semaines de salaire à cette occasion, Szczesny échappera cette fois à toute sanction, Sousa réprimandant les médias pour avoir rapporté une histoire qui aurait pu avoir des répercussions dommageables.

Arsenal FC



Il a déclaré: “Pour moi, le pire est d’avoir des paparazzis pour prendre des photos car nous devons continuer à éduquer et protéger le développement des jeunes joueurs.

«Je pense que c’est pire qu’un joueur qui a fumé. Il a essayé de fumer devant personne. Je pense que nous sommes tous dans le processus de la vie, nous devons être raisonnables pour éduquer les jeunes générations et je pense que ce n’est pas une bonne façon de le faire.

«Pour montrer aux jeunes garçons ce genre de choses, vous avez beaucoup de joueurs qui fument, c’est naturel. Il ne l’a pas fait devant le public. Les paparazzis sont bien pires qu’un joueur qui fume parce qu’il n’a pas fumé devant nous.

