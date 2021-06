Euro 2020 – Le Slovène Vincic sifflera les débuts de l’Espagne

06/12/2021

Act à 10:53 CEST

On connaît déjà l’arbitre désigné par l’UEFA pour les débuts de l’Espagne ce lundi pour l’Eurocup. Le Slovène Vincic est choisi pour la confrontation au stade de la Cartuja, lieu de tous les matchs des Rouges de cette première phase du tournoi.

Slavco VincicL’homme de 41 ans est actuellement le plus haut représentant de l’arbitrage slovène en Europe. Arbitre de la Ligue slovène depuis 2007, il bénéficie du statut international de la FIFA depuis 2010.

Vingt-huit matches ont été appelés cette saison 2020-2021 avec un précédent d’une équipe espagnole. C’était la rencontre de la phase de groupes de la Ligue des champions qui affrontait l’Atlético de Madrid avec le Lokomotiv de Moscu au Metropolitan Stadium et qui s’est soldée par un nul 0-0. Il est allé jusqu’aux quarts de finale de la meilleure compétition continentale de clubs où il a mené le duel entre Porto et Chelsea qui s’est terminé par une victoire anglaise par 0-2.

C’est la deuxième fois qu’il siffle l’Espagne de sa carrière. La fois précédente, c’était lors d’un match amical contre la Colombie joué en juin 2017 et s’était terminé par une égalité à deux. Ce même été, il a également dirigé le duel de demi-finale du Championnat d’Europe U21 qui a opposé l’Espagne à l’Italie avec une victoire 3-1 pour notre équipe. Côté clubs, Séville est le club qui a sifflé le plus de fois avec un total de trois. Il a également sifflé, en plus de l’Atlético de Madrid, du Celta de Vigo, de Villarreal et de Valence. Il n’a jamais sifflé le Real Madrid et Barcelone jusqu’à présent.

Ce sera la deuxième fois qu’il convoquera l’équipe suédoise. Le seul précédent remonte précisément à la phase de qualification du tournoi où il a mené le match nul 1-1 contre la Norvège en septembre 2019. Il a également sifflé l’équipe U21 et U17. Quant aux clubs seulement à Elfsborg.

Il s’agit de ses débuts en équipe nationale. Il a déjà participé au tournoi U21 ou U17 de la catégorie.