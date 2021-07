Euro 2020: l’émissaire italien fait une déclaration effrontée sur le football britannique avant la finale de ce soir | Politique | Nouvelles

in

L’Italie remportera la finale de l’Euro 2020 2-1 et le football s’est mieux développé dans le pays, a déclaré l’ambassadeur de Rome au Royaume-Uni. Un tel résultat signifierait que le football « rentre à la maison » en Italie, a prédit Raffaele Trombetta, citant le record de tournoi supérieur du pays. L’ambassadeur, qui sera à Wembley, a déclaré à Times Radio que si le football a été inventé par les Anglais, “il rentre aussi à la maison si nous gagnons, car après tout, vous savez, nous avons dans notre palmarès, comme on dit, quatre Coupes du monde , déjà une autre coupe d’Europe. Donc de ce point de vue, même si tu as commencé en Angleterre, peut-être que ça s’est mieux développé dans d’autres pays, dont le mien”.

Dans une interview avec Tom Newton Dunn et Isabel Hardman de Times Radio, M. Trombetta a admis que l’équipe d’Angleterre avait des “joueurs très rapides” et a félicité Raheem Sterling comme étant “le meilleur” de l’équipe.

Il a ajouté: “Il a été assez impressionnant, je dirais tout au long du championnat, tous les différents matchs auxquels il a joué.”

L’ambassadeur a également critiqué les Britanniques pour avoir mis de l’ananas sur la pizza, plaisantant en disant que “ce n’est certainement pas une façon napolitaine, ni même italienne de préparer et de manger la pizza”.

M. Trombetta a déclaré que si les deux finalistes de l’Euro ont été particulièrement touchés par la pandémie, le sport a offert un “coup de pouce” au moral.

“C’est bien d’avoir des choses positives, vous savez, à attendre avec impatience”, a-t-il déclaré.

“Être en finale et dans la bulle de la victoire, alors… est un regain d’optimisme, vous savez, pour le pays, qui ne durera pas éternellement bien sûr. Cela durera quelques semaines, quelques mois. Mais c’est toujours une bonne chose à avoir.”

Interrogé sur les restrictions de Covid-19, M. Trombetta espérait que les vacanciers britanniques pourraient se rendre en Italie sans la quarantaine imposée de cinq jours avant la fin de l’été.

Il a déclaré: “Nous suivrons la situation au Royaume-Uni et aussi en Italie. J’espère qu’à un moment donné, nous pourrons lever certaines de ces restrictions. Mais, pour le moment, je n’ai pas de date précise pour ça.”

La situation en Italie s’améliore mais “il n’y a pas de place pour la complaisance” et le programme de vaccination du pays progresse avec 55 millions de doses déjà administrées et 22 millions de personnes en double piqûre.

“Le nombre de nouveaux cas a légèrement augmenté ces derniers jours mais toujours de l’ordre de 1 300 1 400 cas. Le nombre de personnes décédées, malheureusement, il y a encore des personnes qui perdent la vie”, a-t-il déclaré.

M. Trombetta a déclaré à Trevor Phillips On Sky News que l’Italie triompherait 2-1 : “C’est toujours important de gagner un match important. Nous avons une certaine expérience là-bas.

“Bien sûr, il y a beaucoup d’intérêt, d’attente, de célébration et d’excitation. Nous voulons le célébrer avec nos amis anglais en Angleterre et en Italie.”

Il a déclaré qu’il pensait que le manager de l’équipe italienne Roberto Mancini avait profité de son séjour à Manchester City et que cela avait eu un “effet positif” sur lui.

“L’expérience que Mancini a vécue en Angleterre l’a aidé. Vous tirez le meilleur parti des différentes expériences de votre carrière.”

Cela survient alors que le ministre du gouvernement Nadhim Zahawi ne serait pas déterminé à savoir si le gouvernement créerait un jour férié unique si l’Angleterre gagnait l’Euro 2020 dimanche.

Interrogé sur la perspective de Trevor Phillips dimanche sur Sky News, il a déclaré qu’il “n’allait pas gâcher cela”.