Euro 2020 : l’épidémie de Covid touche 2 000 personnes après l’Angleterre contre l’Ecosse

Les deux tiers des cas concernaient des fans qui se sont rendus à Londres le 18 juin (Photo: Shutterstock)

Un total de 1 991 cas de Covid-19 en Écosse ont été liés à des fans regardant des matchs de football Euro 2020.

Public Health Scotland (PHS) a déclaré que près des deux tiers de ces cas – 1 294 personnes – ont déclaré s’être rendus à Londres pour regarder l’Ecosse contre l’Angleterre le 18 juin.

Au total, 397 d’entre eux étaient des supporters du match au stade de Wembley, car la majorité des supporters voyageant au sud de la frontière n’ont pas pu obtenir de billets.

Pas moins de 20 000 supporters écossais ont rempli les rues de la capitale et ont fait la fête en masse.

En l’absence de fan-zones officielles en raison de la pandémie, beaucoup se sont dirigés vers les pubs les plus proches qu’ils ont pu trouver pour regarder le match.

À l’époque, le maire de Londres Sadiq Khan avait exhorté les supporters à ne pas se rendre dans la ville à moins d’avoir un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.



Les supporters écossais ont fait la fête toute la nuit à Leicester Square après leur match nul et vierge contre l’Angleterre (Photo: .)



Les fans anglais et écossais quittent le stade de Wembley après le match (Photo: Shutterstock)



On pense que quelque 20 000 supporters se sont rendus à Londres, alors que seulement 2 600 billets leur avaient été attribués (Photo: Shutterstock)

Seuls 2 600 billets pour Wembley ont été attribués aux fans écossais en raison des restrictions de Covid.

PHS a déclaré qu’un “nombre relativement petit” de cas en Écosse étaient liés à la zone des supporters de l’Euro 2020 à Glasgow Green à 55 ans, tandis que 38 et 37 étaient respectivement liés à l’Écosse contre la Croatie et l’Écosse contre la République tchèque à Hampden Park à Glasgow.

Son rapport indique: ” PHS travaille avec les conseils d’administration de Test & Protect et du NHS pour s’assurer que toutes les mesures de santé publique sont prises dans les contacts étroits de ces cas Euro 2020 dans le cadre des 32 539 cas signalés au système de gestion des cas Test & Protect. au cours de cette période [June 11-28].’

PHS a déclaré avoir marqué tous les cas positifs si les gens assistaient à un événement organisé par l’Euro 2020 ou après un rassemblement informel, comme une fête à la maison, pour regarder le football.

Environ 90 % des cas étaient des hommes et 1 470 infections (les trois quarts) concernaient des personnes âgées de 20 à 39 ans.

On pense maintenant que l’Écosse a le taux de Covid le plus élevé de tous les quatre pays du Royaume-Uni.

Les infections dans le pays ont augmenté ces dernières semaines, avec plus de 30 000 personnes testées positives depuis le coup d’envoi de l’euro le 11 juin.

