Euro 2020 : l’équipage de la Royal Navy interprète sa propre version de Vindaloo sur le HMS Tamar – VIDEO | Royaume-Uni | Nouvelles

Des marins ont été filmés en train de danser autour du navire sur la chanson de football Vindaloo avant la finale de l’Euro 2020 ce soir contre l’Italie. Le musicien de Blur Alex James a créé la chanson en 1998 avec Fat Les, qui mettait également en vedette l’acteur Keith Allen et le guitariste Guy Pratt. La chanson a culminé à la deuxième place du classement après sa sortie, mais elle est restée une chanson populaire du tournoi de football anglais et a été refaite cette année en single caritatif avec les acteurs Will Mellor et Danny Dyer.

Le court clip publié sur Twitter incluait le message : “Allez en Angleterre !”

Cela survient alors qu’une chaîne de restaurants indienne offre à ses clients des currys vindaloo gratuits si l’Angleterre remporte la finale de l’Euro 2020.

Le propriétaire de la chaîne de maisons de curry Kushi, qui possède des restaurants dans le sud-est de Londres et dans l’Essex, a déclaré que l’offre aiderait les fans à célébrer “à la mode du football traditionnel” et rend hommage à l’hymne de 1998 Vindaloo.

Ceux qui commandent un vindaloo d’ici le coup d’envoi dimanche à 20 heures peuvent en réclamer un autre à tout moment en juillet, si les hommes de Gareth Southgate triomphent de l’Italie.

Pour les clients souhaitant profiter de l’offre patriotique mais qui ne supportent pas tout à fait la pleine chaleur du curry enflammé, une version moins épicée sera disponible.

Le propriétaire de Kushi, Sharif Uddin, a déclaré: “Je suis tellement ravi de la victoire de l’Angleterre contre le Danemark, je veux que les clients célèbrent à la manière traditionnelle du football, avec un curry vindaloo, en l’honneur de l’hymne de Fat Les, adoré par les fans de football. “

La chanson de 1998, qui est devenue une pièce incontournable après les victoires de l’Angleterre aux côtés de Three Lions, a été décrite comme “une ode à la joie” par le co-auteur Alex James de Blur.

Les currys Vindaloo chez Kushi coûtent entre 7,25 £ (végétalien) et 13,95 £ (crevette royale).

L’équipe d’Angleterre s’est engagée à faire “tout ce que nous pouvons” pour entrer dans l’histoire avec une victoire finale à l’Euro 2020, alors que l’anticipation se renforce dans tout le pays avant le choc décisif contre l’Italie.

Le manager des Three Lions, Gareth Southgate, a remercié les fans pour leur “soutien incroyable” tout au long du tournoi, qui a vu l’équipe d’Angleterre atteindre sa première finale majeure en plus d’un demi-siècle.

Des messages de bonne chance ont été envoyés par la reine, le duc de Cambridge, le Premier ministre et même la star hollywoodienne Tom Cruise, alors que les joueurs se préparent pour une confrontation épique au stade de Wembley.

Dans un message vidéo sur le compte Twitter officiel du football anglais, Southgate – qui a été félicité pour son leadership au sein de l’équipe – a déclaré que le soutien des fans leur avait donné un “énorme coup de pouce”.