Euro 2020: les billets de la finale de l’Euro 2020 à des prix fous sur les sites de revente

Plus de 60 000 fans sont attendus au Euro 2020 finale entre Angleterre et Italie au stade de Wembley dimanche à 21h00 CEST, et il semble que tout le monde cherche désespérément à mettre la main sur un billet.

le Euro 2020 le décideur est complet, mais les fans ont essayé d’acheter des billets sur des sites Web de revente, où les prix ont grimpé en flèche quelques jours avant le match – et en particulier après Angleterre scellé leur passage mercredi soir après avoir battu le Danemark en demi-finale.

Alors que les billets étaient initialement proposés à un prix raisonnable de 95 euros, comme indiqué sur le site officiel de l’UEFA, les billets les moins chers disponibles sur les plateformes en ligne d’occasion commencent à environ 3 800 euros et sont passés à 20 000 euros sur certains sites.

Les fans se sont déjà plaints des restrictions strictes du Royaume-Uni en raison de COVID-19, car selon les règles du gouvernement, les voyageurs doivent s’isoler pendant 10 jours après leur arrivée en Angleterre.

Certains fans peuvent voyager depuis l’Italie

Ainsi, la majorité des fans qui assisteront à la finale devraient être des supporters des Trois Lions, alors que selon ., UEFA ont conclu un accord avec le gouvernement britannique pour autoriser jusqu’à 1 000 fans à voyager depuis l’Italie.

Cependant, ces fans doivent rester en Angleterre jusqu’à 12 heures et se rendre dans le pays avec des vols charters. Leur voyage sera organisé par le Fédération italienne de football, tandis qu’un transport dédié sera utilisé pour les emmener depuis et vers l’aéroport.

Italie n’ont remporté que le Championnat d’Europe une fois auparavant dans leur histoire, en 1968, alors qu’ils étaient finalistes en 2000 et 2012 après avoir perdu respectivement contre la France et l’Espagne.

Angleterre, quant à lui, est sur le point de disputer sa première grande finale depuis la Coupe du monde 1966, qu’il a remportée. Ils n’ont jamais remporté le Championnat d’Europe auparavant, ils n’avaient jamais atteint la finale. Jusqu’ici.